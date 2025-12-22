Cele mai gustoase feluri de friptură pentru masa de Crăciun. Rețete aromate și festive pentru sărbători

La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de vită se potrivesc foarte bine în diverse rețete și cu multe arome.

Pentru aceste feluri de fripturi, gătite în moduri diferite, dar la fel de gustoase, folosește-te de ierburi aromatice, glazuri dulci și parfumate, ce adăuga varietate meselor tale, atât ca gust, cât și ca prezentare.

Friptură de porc cu șuncă, ananas și bourbon

Această rețetă de friptură de Crăciun combină șunca, ananasul și bourbon-ul, oferind un preparat spectaculos care va impresiona fiecare invitat pe care îl ai la masa de sărbători.

Ingrediente:

2/3 cană zahăr brun

6 cuișoare

6 frunze de dafin

1 ananas feliat, cu miezul scos

500 g mini morcovi

2 linguri oțet de vin chardonnay

½ buchet frunze de dafin

1 pulpă afumată de porc, aproximativ 3 kg

Mod de preparare Pregătește glazura: pune zahărul, condimentele și 1 lingură de apă într-o tigaie încăpătoare, la foc mare. Se rotește ocazional tigaia până când sosul clocotește și devine auriu. Adaugă bucăți de ananas și oțet și gătește 6 minute, întorcând bucățile de ananas din când în când, până când fructul devine auriu, iar în tigaie s-a format o glazură din sucurile lăsate de acesta. Lasă glazura să se răcească puțin. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Aranjează frunzele de dafin pe un grătar. Cu un cuțit mic și ascuțit, taie în jurul pulpei de porc în zigzag și apoi trece cu grijă cuțitul sub piele, în jurul marginii. Ridică ușor pielea într-o singură bucată, trecând degetele între șorici și grăsime. Șoriciul poate fi folosit separat, pentru cei care îl apreciază, tăiat sub formă de fâșii subțiri, ca aperitiv. Marchează grăsimea în linii paralele la 1 cm distanță. Unge suprafața cărnii cu puțină glazură și pune șunca pe grătar, apoi într-o tavă sau o cratiță generoasă. Introdu friptura în cuptor și unge cu glazura rămasă la fiecare 20 de minute, timp de 2 ore și jumătate sau până se caramelizează. În ultimele 30 de minute, adaugă în tavă, alături de carne, bucătțile de ananas și mini morcovii. Servește friptura cu garnitura preferată și legumele caramelizate pentru un preparat festiv care va impresiona familia și invitații.

Friptură de porc cu mere de Crăciun

Carnea de porc combinată cu merele oferă una dintre cele mai plăcute experiențe culinare. Această variantă festivă este perfectă pentru masa de Crăciun.

Ingrediente:

2 kg burtă de porc dezosată

½ linguriță coriandru

½ linguriță semințe de fenicul zdrobite

2 mere Granny Smith, tăiate pe jumătate pe lungime

2 pere ferme, tăiate pe jumătate pe lungime

4 cepe mici roșii

1 lingură ulei de floarea-soarelui

310 ml supă de pui

Marinada:

1 lingură coriandru zdrobit

1 lingură semințe de fenicul

2 căței de usturoi, tocați

1 lingură ulei de floarea-soarelui

Mod de preparare

Folosește un cuțit ascuțit pentru a face mici tăieturi în burta de porc la intervale de 1 cm, fără a tăia complet carnea. Umple baza unei tigăi cu 1 cm de apă și pune la foc mare.

Adu apa la fierbere și scufundă carnea cu pielea în jos câteva secunde, pentru a deschide inciziile. Usucă bine carnea cu un prosop de hârtie.