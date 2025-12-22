Cele mai gustoase feluri de friptură pentru masa de Crăciun. Rețete aromate și festive pentru sărbători

La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de vită se potrivesc foarte bine în diverse rețete și cu multe arome.
Pentru aceste feluri de fripturi, gătite în moduri diferite, dar la fel de gustoase, folosește-te de ierburi aromatice, glazuri dulci și parfumate, ce adăuga varietate meselor tale, atât ca gust, cât și ca prezentare.
Friptură de porc cu șuncă, ananas și bourbon
Această rețetă de friptură de Crăciun combină șunca, ananasul și bourbon-ul, oferind un preparat spectaculos care va impresiona fiecare invitat pe care îl ai la masa de sărbători.
Ingrediente:
-
2/3 cană zahăr brun
-
6 cuișoare
-
6 frunze de dafin
-
1 ananas feliat, cu miezul scos
-
500 g mini morcovi
-
2 linguri oțet de vin chardonnay
-
½ buchet frunze de dafin
-
1 pulpă afumată de porc, aproximativ 3 kg
Mod de preparare
Pregătește glazura: pune zahărul, condimentele și 1 lingură de apă într-o tigaie încăpătoare, la foc mare. Se rotește ocazional tigaia până când sosul clocotește și devine auriu.
Adaugă bucăți de ananas și oțet și gătește 6 minute, întorcând bucățile de ananas din când în când, până când fructul devine auriu, iar în tigaie s-a format o glazură din sucurile lăsate de acesta. Lasă glazura să se răcească puțin.
Preîncălzește cuptorul la 180°C. Aranjează frunzele de dafin pe un grătar. Cu un cuțit mic și ascuțit, taie în jurul pulpei de porc în zigzag și apoi trece cu grijă cuțitul sub piele, în jurul marginii.
Ridică ușor pielea într-o singură bucată, trecând degetele între șorici și grăsime. Șoriciul poate fi folosit separat, pentru cei care îl apreciază, tăiat sub formă de fâșii subțiri, ca aperitiv. Marchează grăsimea în linii paralele la 1 cm distanță. Unge suprafața cărnii cu puțină glazură și pune șunca pe grătar, apoi într-o tavă sau o cratiță generoasă.
Introdu friptura în cuptor și unge cu glazura rămasă la fiecare 20 de minute, timp de 2 ore și jumătate sau până se caramelizează.
În ultimele 30 de minute, adaugă în tavă, alături de carne, bucătțile de ananas și mini morcovii.
Servește friptura cu garnitura preferată și legumele caramelizate pentru un preparat festiv care va impresiona familia și invitații.
Friptură de porc cu mere de Crăciun
Carnea de porc combinată cu merele oferă una dintre cele mai plăcute experiențe culinare. Această variantă festivă este perfectă pentru masa de Crăciun.
Ingrediente:
-
2 kg burtă de porc dezosată
-
½ linguriță coriandru
-
½ linguriță semințe de fenicul zdrobite
-
2 mere Granny Smith, tăiate pe jumătate pe lungime
-
2 pere ferme, tăiate pe jumătate pe lungime
-
4 cepe mici roșii
-
1 lingură ulei de floarea-soarelui
-
310 ml supă de pui
Marinada:
-
1 lingură coriandru zdrobit
-
1 lingură semințe de fenicul
-
2 căței de usturoi, tocați
-
1 lingură ulei de floarea-soarelui
Mod de preparare
Folosește un cuțit ascuțit pentru a face mici tăieturi în burta de porc la intervale de 1 cm, fără a tăia complet carnea. Umple baza unei tigăi cu 1 cm de apă și pune la foc mare.
Adu apa la fierbere și scufundă carnea cu pielea în jos câteva secunde, pentru a deschide inciziile. Usucă bine carnea cu un prosop de hârtie.
Pentru marinadă, încălzește o tigaie la foc mare și prăjește semințele 1-2 minute, până când își degajă aromele. Macină semințele cu usturoiul și uleiul în mojar până obții o pastă grosieră.
Freacă burta de porc cu această marinadă, apoi pune carnea de porc cu pielea în sus într-o tavă de copt. Lasă la rece, neacoperit, peste noapte.
A doua zi, scoate carnea din frigider pentru a ajunge la temperatura camerei. Preîncălzește cuptorul la 220°C și unge o tavă mare. Pune carnea în tavă cu pielea în sus.
Amestecă semințele de coriandru și fenicul cu 2 lingurițe de fulgi de sare și freacă pielea de porc cu acest amestec. Pune merele, perele, ceapa și uleiul într-un castron și amestecă.
Aranjează fructele și legumele în jurul cărnii și lasă la cuptor 40 de minute, până când pielea începe să devină crocantă. Scoate apoi carnea și transferă amestecul de fructe într-un bol.
Redu temperatura cuptorului la 160°C, adaugă supa de pui peste carne și lasă 45 de minute până când carnea este gătită, crocantă și aurie. Pune fructele în tavă în ultimele 5 minute pentru a le încălzi.
Odihnește apoi friptura, acoperită lejer cu folie, timp de 15 minute. Taie friptura și așaz-o pe un platou împreună cu fructele coapte.
Turnedouri de vită cu portocale
Turnedourile reprezintă un preparat cunoscut din gastronomia franceză și pot avea mai multe variante de gust. Una dintre cele mai apreciate combină carnea de vită cu aroma de portocale.
Rezultatul oferă un echilibru plăcut între gustul intens al cărnii și nota proaspătă a fructelor.
Preparatul este elegant, dar nu necesită mult timp de lucru. Diferența principală față de alte rețete constă în timpul de marinare, care durează o noapte.
Ingrediente:
-
1 kg mușchi de vită
-
50 ml smântână dulce
-
1 portocală netratată, sucul și coaja rasă
-
1 pahar brandy
-
1 pahar vin alb
-
usturoi, dafin, pătrunjel verde
-
sare, piper
Mod de preparare
Feliile de mușchi se așază la marinat pentru o noapte într-un amestec de vin alb, suc și coajă de portocală, un cățel de usturoi tăiat în două, frunze de dafin și pătrunjel. Bucățile de carne trebuie să aibă o grosime de aproximativ două degete.
După marinare, carnea se scurge bine și se usucă. Feliile se rumenesc rapid în puțin ulei, aproximativ un minut pe fiecare parte.
Carnea se scoate din tigaie, iar în același vas se adaugă brandy-ul, smântâna, sarea și piperul. Ingredientele se amestecă rapid, iar sosul se formează imediat, fără a fierbe.
Feliile de mușchi se servesc imediat, alături de sos. Cantitatea suplimentară de sos se poate aduce la masă într-o sosieră, pentru un plus de rafinament.