Brownie pudding, desertul de ciocolată care se face ușor și este perfect pentru sărbători

Brownie pudding este un desert potrivit pentru Crăciun, Revelion sau serile reci de iarnă, mai ales dacă este servit cu înghețată de vanilie, notează Business Insider.

Ce este brownie pudding

Brownie pudding este o combinație între brownie și pudding. La exterior, desertul capătă o crustă subțire de brownie, iar în interior rămâne foarte moale și intens aromat. Textura specială se obține prin coacerea în baie de apă, o metodă care asigură o gătire uniformă.

Ingrediente pentru brownie pudding

4 ouă, la temperatura camerei

2 căni de zahăr

¾ cană de cacao de bună calitate

225 g unt nesărat, plus puțin pentru uns vasul

½ cană de făină albă

Semințele de la 1 păstaie de vanilie

1 lingură de lichior de zmeură, framboise, opțional

Înghețată de vanilie, pentru servire

Lichiorul de zmeură este opțional, dar adaugă profunzime gustului, fără a acoperi aroma de ciocolată.

Cum se pregătește brownie pudding

Ouăle trebuie scoase din timp din frigider, pentru a ajunge la temperatura camerei. Dacă sunt reci, pot fi ținute câteva minute în apă călduță, nu fierbinte.

Cuptorul se preîncălzește la 165 de grade Celsius. Untul se topește la foc mic, fiind tăiat în bucăți pentru o topire uniformă. Vasul de copt se unge bine cu unt. Este recomandat un vas de aproximativ 23 x 30 cm, dar se poate folosi orice formă similară.

Cacaua și făina se cern împreună. Ouăle se bat cu zahărul timp de aproximativ 10 minute, până când compoziția devine groasă și deschisă la culoare. Se adaugă vanilia și framboise-ul, apoi ingredientele uscate. La final, se încorporează untul topit și ușor răcit, amestecând doar până la omogenizare.

Coacerea corectă a desertului

Compoziția se toarnă în vasul uns, care se așază într-o tavă mai mare. În tava mare se adaugă apă fierbinte până la jumătatea înălțimii vasului cu desert.

Brownie pudding se coace aproximativ o oră. Pentru verificare, se introduce un tester la câțiva centimetri de margine. Acesta trebuie să iasă aproape curat, în timp ce centrul poate părea mai moale, lucru normal pentru acest desert.

Cum se servește brownie pudding

Desertul se lasă să se răcească ușor și se servește cald, cu înghețată de vanilie. La suprafață se formează o crustă delicată, iar interiorul rămâne cremos și intens aromat.

Un truc simplu este presărarea unui strop de sare de mare deasupra, pentru a echilibra gustul dulce și a evidenția aroma de ciocolată.

De ce este ideal pentru sărbători

Brownie pudding este ușor de pregătit, se poate face din timp și se potrivește perfect meselor festive. Este un desert cald, reconfortant și spectaculos, fără a necesita tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit.

Pentru cei care caută un desert simplu, dar de efect, brownie pudding este una dintre cele mai bune alegeri pentru perioada sărbătorilor.