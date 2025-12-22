Prima pagină » Economic » Piața cărnii de porc, analizată de Consiliul Concurenței

Piața cărnii de porc, analizată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc.
Laura Buciu
22 dec. 2025, 12:58, Economic

Consiliul Concurenței anunță că vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii. Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor mici și foarte mici și îngreunează intrarea fermierilor sau procesatorilor pe piața cărnii de porc.

De asemenea, în cadrul studiului se analizează și modul în care funcționează industria, în principal caracteristicile acesteia, procesele și criteriile privind certificarea cărnii de porc în scopul comercializării, precum și gradul de integrare al companiilor implicate pe flux.

„Pe fondul creșterii importurilor de carne de porc și al reducerii exporturilor, ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit și obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanțuri comerciale. Analizăm întregul lanț – de la fermă, la abator, procesare și până la retail – pentru a stabili ce măsuri pot stimula diversitatea produselor la raft și, implicit, prețuri mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele autorității de concurență.

Astfel, Consiliul Concurenței va solicita informații de la companii din domeniu și de la instituții publice implicate. De asemenea, autoritatea invită producătorii de carne de porc și produse din carne de porc (în special mici producători/fermieri) și procesatorii, precum și orice altă parte interesată să transmită date, informații și/sau documente, pe care le consideră relevante pentru studiu, la adresa [email protected].

La finalul analizei, Consiliul Concureței avertizează că va emite recomandări pentru eliminarea problemelor identificate, iar în situația în care descoperă încălcări ale legii, inițiază procedurile necesare pentru a le sancționa.

