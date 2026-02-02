Bogdan Chirițoiu: Intrarea Romgaz pe piața furnizării este proconcurențială. Ce a răspuns Consiliul Concurenței la sesizările pieței în cazul similar al Hidroelectrica

Bogdan Chirițoiu a admis că a avut discuții și cu Romgaz, și cu furnizorii deja activi despre viitoarea intrare pe piața furnizării a companiei care are aproximativ 52% din producția națională de gaze.

„Pe furnizare, ca și Hidro, va fi foarte mic. E adevărat că el e dominant sau ar putea fi văzut ca dominant pe piața de producție de gaz. Și asta e discutabil, dacă piața e națională sau nu. Bun, e clar că e mare. Poate că e mai complicat la Romgaz decât la Hidroelectrica, dar logica noastră cred că va fi similară: cât timp ești mic nu e o problemă, e proconcurențial să intri pe piață cu niște prețuri cu prețuri mici. După aia, se va complica situația. Dacă această cota de piață crește, în momentul ăla va deveni mai complicată analiza. Dar este iarăși foarte ipotetic. La electricitate încă n-am fost în stare să spunem când nu mai ești atât de mic, cu atât mai puțin pot să spun de acum la gaze”, a conchis Bogdan Chirițoiu.

Romgaz urmează să fie al doilea producător național, cu cea mai mare cotă de piață pe nișa sa, care intră pe piața furnizării pentru populație, după Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie devenit între timp lider al pieței concurențiale. Compania a avut oferta cu cel mai mic preț de pe piață și portofoliul său a depășit deja un milion de clienți casnici și noncasnici.

Astfel, românii urmează să primească de la Romgaz în curând oferte de furnizare a gazelor naturale până la sfârșitul acestei luni sau cel târziu la începutul lunii martie, pentru contracte care să intre în vigoare din 1 aprilie, când urmează să expire și schema de plafonare și compensare a prețului la gazelor naturale, cel puțin conform actualelor reglementări, așa cum a declarat recent directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, pentru Mediafax.

Precedentul Hidroelectrica

Întrebările privind posibile temeri privitoare la Romgaz au venit și în contextul în care președintele Consiliului Concurenței a confirmat, la întrebarea jurnaliștilor, că au fost furnizori, fără să dea nume, care s-au plâns atât instituției pe care o conduce, cât și Comisiei Europene, de comportamentul Hidroelectrica pe această piață.

„Ce să reclame? Că Hidroelectrica vine cu prețuri în retail mai mici decât prețurile de angro pe care le practică. Am avut plângeri în cursul anului trecut și știu că au fost discuții și la Comisie. Nu știu dacă au fost plângeri la Comisie, au avut discuții la Comisia Europeană și de asemenea au fost sesizări la noi”, a spus șeful autorității de concurență.

Concluzia responsabililor din Consiliu a fost că, pentru moment, dar nu se știe cât va mai dura acest moment, intrarea Hidroelectrica pe nișa furnizării nu reprezintă un pericol concurențial, dimpotrivă.

„Punctul nostru de vedere a fost că, atât timp cât Hidrolectrica e mică, vedem intrarea ei pe piață, chiar și cu prețuri promoționale, o vedem ca un proces proconcurențial în care am o firmă nouă care intră pe piață și o să vină cu niște prețuri promoționale, dar și că asta nu e o problemă cât timp cota de piața a lui Hidroelectrica e mică. Între timp -discuțiile astea erau mai mult de jumătate de an înainte – cota de piață a lui Hidro a crescut – n-am o analiză mai nouă să spun acum și nici nu știu să spun exact cât. Mie cel puțin mi se pare clar: când sunt o firmă – mare, bun – dar intru pe o piață nouă, intrând pe piața asta, cresc concurența. E normal să vin, fiind nou, e normal să vin cu niște prețuri mai mici pentru o perioadă. Nu știu să spun acuma cât e perioadă, cât poate să dureze promoția asta și ce înseamnă că sunt mic, când nu mai sunt mic și când a durat destul de mult promoția, nu știu să spun asta acum”, a declara Bogdan Chirițoiu, la conferința de presă de luni.

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici, iar din 4 noiembrie 2025 are în portofoliu peste un milion de clienți.

Mai mult, compania a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior ale unei zile, potrivit informațiilor furnizate de oficialii companiei în exclusivitate pentru Mediafax.

Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.