Înțelegere anticoncurențială pe piața ochelarilor de lux din România. Amenzi de 4,5 milioane de lei

Consiliul Concurenței a sanționat o companie cu o amendă de peste 45, milioane de lei pentru participarea, alături de o firmă parteneră, la o înțelegere anticoncurențială pe piața ochelarilor de lux.
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 11:59, Economic

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, autoritatea a amendat compania Thelios SpA cu 4.552.647 lei pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

Autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv al produselor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton – Moët&Chandon – Hennessy) în România, și Shades Originators SRL, partener și comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online.

Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurența prin restricționarea vânzărilor online.

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Consiliul arată că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

