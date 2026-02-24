Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CA al ACER: „Crearea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente reprezintă una dintre prioritățile mandatului meu”

O piață europeană cu adevărat unică a energiei – în care să fie limitate problemele de la granița dintre Ungaria și Austria, care în ultima vreme duc la decuplarea piețelor din sud-estul Europei, implicit la prețuri mai mari la curentul electric în România, Bulgaria și Grecia – este ceea ce își dorește Bogdan Chiriţoiu să vadă realizându-se în mandatul său la conducerea Consiliului de Administrației al agenției sub umbrela căreia cooperează autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din blocul comunitar.

Bogdan Chiriţoiu a fost ales acestă funcţie pe 22 ianuarie, pentru un mandat de doi ani, iar desfăşurarea activităţii implică, printre altele, prezenţa la şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie. Bogdan Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administraţie de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Guvernului României.

România este reprezentată și Consiliului Reglementatorilor din cadrul ACER, unde președintele ANRE, George Niculescu, a fost ales vicepreședinte, pe 17 septembrie.

ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale. ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european, oferindu-le un cadru în care acestea să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanţă transfrontalieră. Agenția are în prezent, din 16 octombrie, un director interimar.

Un nou pachet legislativ în pregătire privind reglementarea interconectărilor între state

Reporter: În anunțul oficial privind numirea dvs in această calitate, spuneați că în fruntea listei priorităților se află numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente. În ce stadiu este procesul de selecție a unui nou director general al ACER și care sunt șansele să fie un român numit în această funcție?

Bogdan Chiriţoiu: Procesul de selecție pentru funcția de director general al ACER este gestionat de Comisia Europeană, care are responsabilitatea de a selecta și desemna candidații ce urmează să fie propuși Consiliului de administrație al agenției.

În acest moment, Comisia nu a formulat încă propunerile oficiale de numire, astfel că este prematur să discutăm despre șansele unui anumit candidat sau ale unei anumite naționalități. În calitate de președinte al Consiliului de administrație al ACER, sunt informat cu privire la etapele procedurale ale procesului.

Reporter: Referitor la dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente, poate ACER/cum apreciați că este stadiul demersurilor/deciziei care să ducă la o adevărată piață unică a energiei, în care România să aibă prețuri similare cu cele, mai scăzute, din vestul continentului?

Bogdan Chiriţoiu: Crearea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente reprezintă una dintre prioritățile mandatului meu.

În ultimii ani am observat că, la granița dintre Ungaria și Austria, persistă probleme de capacitate și congestie care duc la decuplarea piețelor din sud-estul Europei. Această situație afectează România, alături de Bulgaria și Grecia, prin menținerea unor prețuri mai ridicate comparativ cu vestul continentului.

În regiunea „Core” — care include Germania, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveția, Austria și nordul Italiei — regulile europene privind utilizarea capacității transfrontaliere nu sunt aplicate integral. Statele membre au obligația de a nu bloca liniile pentru vecini, însă derogări precum cele aplicate în Austria contribuie la menținerea congestiilor și limitează integrarea energiei mai ieftine în perioadele de vârf.

Este esențial să continuăm cooperarea cu Comisia Europeană pentru a identifica un mecanism care să asigure capacitate suficientă pe ruta Austria–Ungaria. În același timp, trebuie analizate și alternative viabile. O opțiune realistă ar fi dezvoltarea unei conexiuni prin Polonia, care este interconectată cu statele baltice și Germania. O astfel de rută ar reduce riscul ca țările din sud-estul Europei să rămână cu prețuri mai mari decât restul Uniunii. De altfel, Comisia Europeană pregătește un nou pachet legislativ privind reglementarea interconectărilor între state („European Grids Package”), prin care va consolida mecanismul de monitorizare a investițiilor și va asigura o parte din finanțare pentru unele proiecte.

Totodată, soluționarea diferențelor de preț nu depinde doar de ACER. Este nevoie de implicarea fiecărui stat membru, inclusiv prin investiții în noi capacități de interconectare și infrastructură de transport al energiei electrice.

Reporter: ACER a publicat recent un set de reguli/procedură privind investigațiile transfrontaliere în baza Regulamentului UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) privind abuzurile pe piața energiei, care ar urma ca intre în implementare începând din a doua jumătate a anului. Sunt indicii/ar putea România să fie vizată de a o astfel de acțiune?

Bogdan Chiriţoiu: În baza noilor competențe conferite prin REMIT II, ACER va putea desfășura investigații privind abuzurile transfrontaliere pe piața energiei. Este important de subliniat că aceste investigații sunt diferite de cele realizate de o autoritate națională de concurență și nu vizează abuzul de poziție dominantă în sensul legislației din domeniul concurenței.

ACER va investiga încălcări posibile încălcări precum tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate, manipularea pieței, nepublicarea informațiilor relevante sau neraportarea datelor obligatorii, atunci când acestea afectează două sau mai multe state membre.

În ceea ce privește existența unor indicii privind astfel de practici în România, este prematur să facem comentarii. Orice analiză sau investigație se desfășoară pe baza unor elemente concrete, iar concluziile sunt comunicate în conformitate cu procedurile legale și principiile de transparență.