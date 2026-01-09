Romgaz e pe ultima sută de metri înainte de începerea furnizării pentru populație. Când vor veni primele oferte? Declarațiile șefului celui mai mare producător național de gaze

Conducerea Romgaz își propune să finalizeze pregătirile de natură logistică săptămânile viitoare, astfel încât să poată trimite oferte de abonamente și să înceapă livrarea efectivă pentru clienți casnici și non-casnici mici concomitent cu ridicarea plafonării și pe segmentul de gaze naturale, a declarat șeful Romgaz.

„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026, odată cu finalizarea actualei scheme de plafonare și compensare”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Traseul contractului

Contractul de execuție a platformei informatice pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie 2025, a fost semnat la sfârșitul lunii iulie.

Mai concret, caietul de sarcini publicat pe SEAP pe 6 ianuarie arăta că, pentru a putea gestiona activitățile de furnizare și distribuție gaze naturale și energie electrică, atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat – în calitate de furnizor de ultimă instanță (F.U.I.) – este necesară adaptarea sistemului informatic ce urmează a achiziționat, în sensul asigurării funcționalităților specifice fiecărui tip de activitate. Spre exemplu, sunt necesare adaptări ale funcționalităților specifice pe procesele de contractare, calcul preț facturare în masă, notificări automate ale clienților gestionați și raportare către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

La momentul lansării licitației, Romgaz furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum, iar pentru energie electrică, pentru 400 de locuri de consum, dar nu în regim concurențial. În lunile în care a fost desemnat furnizor de ultima instanță, conform prevederilor schemei de sprijin prevăzute prin OUG nr. 27/2022, Romgaz a trebuie să gestioneze încă aproximativ 2.500 de locuri de consum, arătă caietul de sarcini.

Ce cotă de piață are Romgaz

Conform celui mai recent raport de monitorizare a piaței gazelor naturale publicat ANRE, pentru în luna octombrie 2025, pe piaţa de gaze naturale activau 12 producători, 75 de furnizori, pe lângă operatorii de sistem și transportai pieței centralizate, de distribuție, înmagazinare și traderi.

Romgaz conduce în topul 3 al producătorilor, cu o cotă de piață la date menționată de 52,51%, urmat de OMV Petrom (34,28%) și Black Sea Oil & Gas (8,22%).

Piața furnizării, în funcție de numărul de clienți, era dominată în octombrie de doi operatori, Engie România (45,16%) și E.On Energie România (40,68%), urmați, la mare distanță, de PPC Energie (5,80%).

Romgaz a înregistrat, conform celor mai recente raportări, pentru primele trei trimestre ale anului trecut, rezultate pozitive, cu veniturile totale sunt mai mari în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 cu 376,42 milioane lei, respectiv o creștere de 6,14%.

Grupul Romgaz, la care acționar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 70%, este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz.

Vineri după amiază, înainte de momentul publicării, capitalizarea bursieră a Romgaz este de 40,85 miliarde de lei, fiind pe locul 3 în clasamentul domestic, după OMV Petrom (63,68 miliarde de lei) și Hidroelectrica (55,46 miliarde de lei).