Statul ia în calcul ieșirea graduală din schema de platfonare a prețurilor la gaze naturale. Ministrul Bogdan Ivan explică variantele de lucru

Discuțiile privind mecanismele care ar putea fi implementat după încheierea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie, au început cu operatorii încă din luna septembrie pentru a avea scenarii diferite de lucru, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

„Nu vom avea o creștere a prețului la gaze după data de 31 martie 2026”

Înainte de a detalia scenariile, demnitarul a dat asigurări că, în momentul de față, pe predicțiile existente, în România „nu vom avea o creștere a prețului la gaze după data de 31 martie 2026” și, foarte important, chiar și acum sunt operatori care furnizează gaze e sub prețul plafonat de lege astăzi, în condițiile în care avem suficientă producție.

„Dacă vorbim dacă totuși apare varianta B, în care apar evenimente foarte puțin probabile prin care să se perturbe piața, luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, adică să nu avem, ca și în cazul energiei electrice, de la 1 iulie, brusc s-au dublat prețurile pentru consumatorii finali, în cazul gazelor punem în calcul și acest scenariu”, a declarat ministrul Energiei.

În ce ar consta mecanismul

Potrivit lui Bogdan Ivan, producția, mai ales prin creșterea volumelor odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, ar trebui să reducă probabilitatea perturbării prețurilor.

„Scenariul de bază e cel în care împreună cu operatorii din piață, ne asigurăm că nu avem nicio perturbare și că omul are un preț în mod sănătos pe piață sub prețul plafonat astăzi, în condițiile în care avem producție, în condițiile în care încercăm să exploatăm din anul 2027 și Neptun Deep avem predicția de a ne asigura că în cursul iernii viitoare nu o să aveam perturbații și prețuri mărite”, a precizat demnitarul.

Ministrul a detaliat că se lucrează în prezent la elaborarea mecanismului pentru scenariul în care România ar ieși gradual din schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

„Acum lucrăm și la acest mecanism. Ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, pentru că atunci este un vârf de consum la nivel național și în special în zona consumatorilor casnici, și calculând, poate să fie reducere, de exemplu, de 10% gradual, 8-10% în fiecare lună, până în luna aprilie anului 2027 pentru întreaga piață”, a explicat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat că își dorește soluții „sănătoase” pentru stabilirea prețurilor, pentru care statul să nu intervină sau să o facă în cea mai mică măsură.

„Cred foarte mult în soluții corecte de piață și în soluții naturale și sănătoase în care statul intervine, dar intervine până la un punct, pentru că mă interesează consumatorul final, dar în condițiile în care avem companii foarte serioase, companii listate la bursă, deși au acționat majoritatea statului român, ele răspund unor cerințe și criterii de piață. Așa că ceea ce facem noi împreună cu toți operatorii este să găsim acele mecanisme sănătoase prin care prețurile se mențin la nivel scăzut, fără o intervenție brutală a statului în piață. Iar acum, ca să mai spun explicit, sunt oferte pentru gaze naturale sub prețul plafonat”, a conchis ministrul Energiei.

Ce își doresc furnizorii

De amintit că furnizorii au transmis, la finalul anului, că susțin încheierea schemei de plafonare a gazelor și reliberalizarea pieței, și în contextul în care statul are restanțe la ei estimate la aproximativ 8 miliarde de lei la plățile pentru diferența dintre prețul plafonat și cel din contract, în cazul ambelor scheme.

„Credem că trebuie gândită ieșirea de sub plafon. Noi credem că o soluție ar fi pe o perioadă limitată de timp să revenim la «gas release program» (program de ofertare – n.r.), dar suntem deschiși și la alte soluții care pot să asigure o evoluție cât mai lină a prețului în zona de angro”, a declarat Dana Dărăban, director executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

La întrebarea jurnaliștilor privind impactul în facturi vine în contextul în care oficialii Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) au estimat, tot în decembrie, o creștere de 5% a sumelor pe care are urma să le plătească pentru gaze.

„Acum, noi, ca furnizor pentru clienții casnici și termoficare avem o achiziție reglementată la 120 lei/MWh – la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei, depinde de la portofoliu, la portofoliu – și ne așteptăm ca de la 1 aprilie să mergem la prețul pieței care undeva la 170 lei/MWh”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate.