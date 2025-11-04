Hidroelectrica a depășit oficial pragul de 1 milion de clienți și urcă pe primul locul 1 pe piața concurențială a furnizării din România

Peste o jumătate de milion de români și-au schimbat furnizorul de la începutul anului și au trecut la Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, lider la producția de energie regenerabilă, și cu o cotă de furnizare în creștere, în contextul în care compania anunțase pe piață oferta cea mai mică, după revenirea la piața liberalizată.

Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Potrivit informațiilor exclusive obținute de Mediafax, pe 8 octombrie Hidroelectrica avea 958.853 de clienți, casnici și noncasnici, estimările surselor arătau că pragul de un milion ar urma să fie atins în acest an.

La finalul lui 2024, Hidroelectrica avea 474.989 de clienți, casnici și noncasnici, conform Raportului privind realizarea în anul 2024 a indicatorilor de performanţă conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici.

„Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare”

Atingerea pragului de 1 milion de consumatori marchează o etapă simbolică în evoluția companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanți actori din domeniu, precizează oficialii companiei.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată. Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica, citat în comunicatul companiei.

„Vreau să subliniez că Hidroelectrica a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, proiectat să deservească atât clienții casnici, cât și pe cei din segmentul business, iar platforma se remarcă printr-o interfață intuitivă, prietenoasă și sigură, care simplifică procesul de încheiere a contractelor și reduce semnificativ timpul necesar formalităților administrative”, a precizat Bogdan Badea.

Conform datelor ANRE din luna iulie citate de companie, cota de piață a Hidroelectrica pe segmentul de piața concurențială era de 17,60%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România. Dacă în iunie cota de piață a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reușit să devină liderul pieței concurențiale din România, consolidându-și totodată reputația de furnizor cu cele mai competitive oferte de pe piață, inclusiv după liberalizarea pieței de energie.