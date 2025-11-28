Hidroelectrica a fost „inundată” de cereri pentru oferta specială de Black Friday și a prelungit campania până inclusiv pe 1 Decembrie. Care e economia la o factură medie

Cel mai mare producător de energie și țară, dar și furnizorul cu cea mai mare cotă pe pe piața concurențială, cu peste 1.000 de clienți deja în portofoliu, a anunțat prelungirea campaniei de Black inclusiv până la finalul zilei de 1 Decembrie.

Ofertă pentru consumatorii casnici

„Nu am dat și nu dăm energie gratuit, însă oferta noastră este excepțională. Hidroelectrica mulțumește tuturor clienților și potențialilor clienți pentru interesul extraordinar manifestat față de oferta specială de Black Friday, ce include un preț al energiei active de 0,40 lei/kWh. Pentru că numărul mare de accesări ne arată din plin dorința românilor de a beneficia de ofertă, Hidroelectrica prelungește durata campaniei până pe 1 decembrie inclusiv”, a transmis compania.

Oferta înseamnă un preț al energiei active cu 0,05 lei/kWh, la încheierea unui prin contract cu furnizorul de stat, pentru o perioadă de un an, promoție destinată exclusiv consumatorilor casnici.

„Dacă doriți să semnați contractul de furnizare cu Hidroelectrica, vă recomandăm să vă conectați direct în portalul de contractare: https://client.hidroelectrica.ro/contractare”, transmite compania.

Atenție: Prețul nu include tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție (diferinte pe zone din țară), accize, contribuții, TVA sau alte taxe impuse prin legislația în vigoare.

De exemplu, oferta concurențială standard valabilă pentru un contract de 1 an pe joasă tensiune, are un preț al energiei active de 0.45329 lei/kWh, ceea ce, adăugând toate tarifele și taxele, ajunge la o valoare unitară de 1,07 lei/kWh – atenție pentru zona Muntenia Sud.

Pentru o factură medie lunară de 150 kWh, asta însemnă o reducere de 7,5 de lei în bugetul lunar.

Producție în scădere

Hidroelectrica a raportat pentru primele nouă luni din 2025 o producție și, implicit, un profit net în scădere, în contextul unor condiții meteorologice neprielnice. Per ansamblu, energia produsă și vândută (netă) a scăzut cu 23%, iar achizițiile de energie din totalul volumelor vândute a crescut cu 149%.

„Cadrul operațional restrictiv, marcat de condiții hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 23% a producției nete de energie electrică comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și a erodat parțial avantajul de cost al producției proprii”, arăta compania, pe 14 noiembrie.

Veniturile au fost cu 7% mai mici față de aceeași perioadă a anului 2024, iar marjele s-au comprimat: marja operațională a fost de 39%, iar marja netă, 35%, aspecte ce reflectă reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Compania are, începând din 4 noiembrie, un portofoliu ce a depășit un 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final, după cum au anunțat oficialii companiei.