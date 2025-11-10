Black November la Autovit.ro: reduceri de peste 500.000 de euro pentru 400 de mașini

Cu un total de peste 400 de oferte auto special marcate pentru campania „Black November”, Autovit.ro aduce în prim-plan cele mai atractive oportunități de achiziții auto din acest an. Valoarea cumulată a autovehiculelor incluse în campanie depășește 15,2 milioane de euro înainte de aplicarea reducerilor, în timp ce discounturile totale însumează peste 500.000 de euro, rezultând un stoc final în valoare de 14,7 milioane de euro și confirmând, astfel, o nouă ediție amplă a campaniei sale de reduceri.

Pentru această ediție de Black November, 17% din oferta totală a dealerilor este reprezentată de mașini noi, înregistrând o creștere semnificativă de 42% față de ediția anului trecut. Majoritatea vehiculelor disponibile (83%) sunt mașini rulate, ofertele acoperind nevoile și preferințele diferitelor categorii de buget, de la opțiuni economice la modele premium la prețuri avantajoase. Având în vedere că ofertele provin exclusiv de la dealeri profesioniști, autovehiculele rulate beneficiază de garanția legală, ceea ce determină un număr tot mai mare de români să aleagă achiziția unei mașini de la vânzători certificați.

