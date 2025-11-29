Americanii au cheltuit într-o singură zi cât PIB-ul unei țări din lumea a treia. Ce națiuni nu și-ar permite să facă shopping ca americanii

Consumatorii americani au cheltuit online 11,8 miliarde de dolari în timpul reducerilor de Black Friday, potrivit yahoo.finance.

În ciuda incertitudinii economice care planează asupra întregului sezon de sărbători din acest an, cumpărătorii au participat în număr mare la evenimentul anual. Adobe Analytics, care urmărește comerțul electronic, a transmis că vineri, consumatorii americani au cheltuit online un record de 11,8 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 9,1% față de anul trecut. Suma uriașă a reprezentat și o ușoară creștere față de estimarea companiei privind cheltuielile de 11,7 miliarde de dolari.

Traficul online a fost în special între orele locale 10:00 și 14:00. Atunci, 12,5 milioane de dolari au trecut prin coșurile de cumpărături online în fiecare minut în SUA, a calculat Adobe.

Record și de Ziua Recunoștinței

Tot Adobe a stabilit că de Ziua Recunoștinței (27 noiembrie) a fost bifat un alt record privind cumpărăturile. În mediul online s-au făcut cumpărături în valoare de 6,4 miliarde de dolari. Printre principalele categorii care au înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor în ambele zile s-au numărat consolele de jocuri video, electronicele și electrocasnicele.

Experții au stabilit că serviciile de cumpărături bazate pe inteligență artificială și publicitate de pe rețelele sociale au influențat în mod consistent alegerile consumatorilor. În paralel, a scăzut din nou nivelul cumpărăturilor din magazinele clasice. Datele inițiale de la RetailNext, care măsoară traficul pietonal în timp real în magazinele fizice, au arătat că numărul cumpărătorilor de Black Friday din SUA a scăzut cu 3,6% față de 2024.

Țări lăsate „la coadă” de cumpărătorii americani

Cheltuielile americanilor la cumpărături sunt uriașe în comparație chiar cu PIB-ul unor țări. Suma cheltuită de americani într-o singură zi este mult mai mare decât PIB-ul din Gambia, Fiji, Guyana, Kârgâzstan sau Somalia, conform datelor de pe wikipedia.

De asemenea, suma este comparabilă cu PIB-ul unor țări precum Armenia, Benin, Bahamas, Congo, Jamaica, Macedonia de Nord și chiar Republica Moldova.