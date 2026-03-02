Bolt răspunde șoferilor care cereau sa nu mai fie sanctionati daca refuza curse

Bolt a transmis un punct de vedere oficial în urma solicitărilor formulate de Asociația Șoferilor Autonomi, care cerea eliminarea sancțiunilor aplicate șoferilor ce refuză curse.

Compania subliniază că activitatea pe platformă este „strict voluntară”, iar colaborarea cu șoferii are la bază un model de parteneriat, în care aceștia aleg liber dacă și când utilizează aplicația pentru a-și desfășura activitatea.

Bolt: Măsurile nu sunt punitive

Reprezentanții companiei afirmă că există neînțelegeri privind indicatorii operaționali și mecanismele aplicate în platformă.

„Aceste măsuri nu au scop punitiv și nu sunt menite să limiteze libertatea șoferilor parteneri, ci să asigure un echilibru corect între cerere și ofertă și să mențină încrederea pasagerilor”, arată compania.

Potrivit Bolt, societatea are atât responsabilitatea de a oferi șoferilor o soluție digitală eficientă, cât și obligația legală de a garanta pasagerilor servicii conforme cu legislația privind protecția consumatorului.

Libertatea de a accepta sau anula curse

Compania precizează că șoferii pot decide când se conectează în aplicație și ce curse acceptă. De asemenea, există posibilitatea anulării unei curse, inclusiv în situațiile impuse de lege sau de circumstanțe obiective.

Totuși, Bolt atrage atenția că această opțiune „nu poate fi utilizată în mod abuziv”, deoarece anulările repetate pot genera inconveniente pentru pasageri și pot afecta echilibrul platformei.

Potrivit companiei, indicatorii operaționali existenți nu duc automat la dezactivarea conturilor și nu afectează independența șoferilor. Măsuri mai ferme ar fi aplicate doar în cazuri repetate și semnificative de neconformitate.

Dialog deschis cu șoferii

În final, Bolt susține că rămâne dedicat modelului său de parteneriat, prin care oferă oportunități de câștig prin intermediul aplicației, în timp ce șoferii își păstrează flexibilitatea privind programul și modul de lucru.

Compania afirmă că își dorește continuarea dialogului cu partenerii și îmbunătățirea modului în care sunt comunicate și implementate măsurile din platformă, „în beneficiul tuturor utilizatorilor, fie ei șoferi sau pasageri”.

Șoferii care activează pe platformele de transport alternativ cer autorităților să analizeze și să oprească sancționarea indirectă prin sistemul „ratei de acceptare”, mecanism folosit de Uber și Bolt pentru monitorizarea activității partenerilor.