Raport Revolut: fraudele prin Telegram au explodat cu 233% într-un an / Cele mai multe sunt escrocheriile de cumpărături și locuri de muncă / „Dacă sună prea frumos să fie adevărat, nu e adevărat”

Fraudele online continuă să se transforme rapid, iar aplicațiile de mesagerie criptată devin noul epicentru al înșelătoriilor financiare.

Cel mai recent Raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară publicat de Revolut arată că Telegram este platforma cu cea mai rapidă creștere a fraudelor de tip APP (authorized push payment), cu un avans de 233% la nivel global față de 2024.

Datele analizate acoperă perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 și includ toate fraudele raportate către Revolut la nivel global.

Telegram ajunge la 21% din fraudele raportate

Potrivit raportului, fraudele provenite de pe Telegram reprezintă acum 21% din totalul escrocheriilor raportate la nivel global. În special, 58% dintre înșelătoriile legate de locuri de muncă la nivel mondial au avut originea pe această platformă.

Raportul Revolut atrage atenția: „Dacă sună prea frumos să fie adevărat, nu e adevărat”, referindu-se la escrocheriile cu locuri de muncă unde nu-ți trebuie experiență, ai flexibilitate și salarii imense.

Creșterea accelerată este pusă pe seama caracterului criptat al aplicației și a percepției de siguranță pe care o au utilizatorii, în timp ce escrocii profită de lipsa supravegherii pentru a răspândi rapid scenarii de fraudă.

Meta a generat 44% din totalul fraudelor raportate către Revolut

În 2025, platformele Meta cumulate (Facebook, Instagram etc.) au generat 44% din totalul fraudelor raportate către Revolut la nivel global, marcând al patrulea raport consecutiv în care domină clasamentul.

În paralel, TikTok, deși are un volum total mai redus de fraude comparativ cu platformele consacrate, a înregistrat o creștere de șase ori (6X) de la an la an a procentului de fraude care își au originea în aplicație.

Scam-urile legate de cumpărături: 57% la nivel global

La nivel global, escrocheriile legate de cumpărături rămân cel mai frecvent tip de fraudă, reprezentând 57% din totalul cazurilor raportate în 2025.

În schimb, scam-urile legate de locurile de muncă au înregistrat cea mai rapidă creștere: s-au triplat de la un an la altul și reprezintă acum 22% din totalul fraudelor globale.

România: Facebook – 20%, Telegram – 19%

În România, distribuția este ușor diferită. Datele arată că 20% dintre escrocheriile raportate în 2025 au provenit de pe Facebook – toate platformele Meta cumulate reprezintă aproape jumătate din totalul fraudelor din social media.

Telegram ocupă locul al doilea, cu 19% din totalul cazurilor raportate.

În ceea ce privește tipologia fraudelor în România, 60% sunt scam-uri (înșelătorii) de cumpărături, 15% sunt fraude legate de locuri de muncă, 7% sunt escrocherii investiționale.

4,4 miliarde de euro din reclame frauduloase

Raportul citează și un studiu realizat de Juniper Research, potrivit căruia platformele de socializare au generat aproximativ 4,4 miliarde de euro venituri din reclame frauduloase care au vizat utilizatori europeni doar în 2025.

Aceste date susțin argumentul privind stimulentele financiare ale platformelor de a găzdui astfel de conținut și întăresc apelurile pentru o responsabilitate intersectorială mai fermă.

Presiune pentru reguli mai stricte în UE

Revolut salută noile reguli antifraudă ale Uniunii Europene, transpuse în Regulamentul privind serviciile de plată (PSR) și în viitoarea strategie de combatere a fraudei online, însă solicită măsuri suplimentare.

Compania cere ca platformele online să fie obligate să participe la scheme de partajare a datelor sau să fie supuse unor măsuri coercitive dacă nu reduc semnificativ nivelul fraudei.

„Creșterea rapidă a escrocheriilor provenite de pe Telegram arată cât de repede se adaptează tacticile de criminalitate financiară. Avem nevoie ca platformele de socializare și de mesagerie să își intensifice activitatea”, a declarat Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut.

O treime din angajați, implicați în prevenirea fraudelor

Potrivit companiei, aproape o treime din forța sa de muncă este implicată în prevenirea criminalității financiare. În ultimele șase luni, Revolut a lansat patru inițiative noi, inclusiv un chatbot bazat pe inteligență artificială pentru avertizarea clienților înaintea tranzacțiilor suspecte.

De asemenea, „Modul Stradă”, care permite setarea unor locații de încredere pentru tranzacții.

Revolut a lansat un banner de identificare a apelurilor frauduloase în aplicație;

Tot în ideea de prevenire a fraudelor, Revolut a organizat primul Summit Revolut FinCrime, care a reunit peste 150 de parteneri și autorități.