Revolut anunță o investiție de 13 miliarde de dolari și crearea a 10.000 de locuri de muncă

Neobanca britanică Revolut, care a cunoscut o creștere fulminantă în ultimii ani, a anunțat marți că va investi aproximativ 13 miliarde de dolari (11,5 miliarde de euro) la nivel mondial în următorii cinci ani și prevede să creeze 10.000 de noi locuri de muncă, dublându-și astfel numărul de angajați.

Fintech-ul, care are astăzi 65 de milioane de clienți, vizează 100 de milioane până în 2027.

Nu și-a ascuns niciodată ambiția de a concura cu giganții mondiali din sector, pentru a „crea o bancă internațională de prim rang”, afirmă directorul serviciilor bancare al Revolut, Sid Jajodia.