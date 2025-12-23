Prima pagină » Politic » Cseke Attila: Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care se prioritizează investițiile finanțate de Ministerul Dezvoltării în anul 2026

Guvernul a aprobat, în ședința de marți, la propunerea Ministerului Dezvoltării, o Ordonanță de urgență care stabilește prioritizarea investițiilor finanțate de minister în anul 2026, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.
Iulian Moşneagu
23 dec. 2025, 21:50, Politic

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis, într-un comunicat, că pentru proiectele finanțate prin Programul național „Anghel Saligny”, ordonanța prevede stabilirea unor criterii de prioritizare în funcție de tipul investițiilor și de gradul de decontare a lucrărilor, acestea urmând să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Ministerul Dezvoltării a precizat că obiectivele care au ca beneficiari consiliile județene, sectoarele municipiului București sau municipiile reședință de județ vor fi finanțate în proporție de 80%, cu o cofinanțare locală de 20%.

Cererile de plată vor fi achitate de Ministerul Dezvoltării în ordinea depunerii acestora.

În ceea ce privește investițiile finanțate prin Compania Națională de Investiții, Ministerul Dezvoltării arată că, în anul 2026, cele 551 de proiecte care au un stadiu de decontare mai mare de 50% vor fi realizate conform graficelor de execuție, în timp ce investițiile cu un stadiu de decontare sub 50% vor fi sprijinite într-un ritm mai scăzut.

Totodată, prin ordonanță se creează cadrul legal pentru ca beneficiarii să poată prelua finanțarea obiectivelor aflate deja în execuție, în vederea finalizării acestora, dacă doresc și dacă bugetul le permite.

Pentru proiectele finanțate prin Compania Națională de Investiții și Agenția Națională pentru Locuințe, cererile vor fi depuse în format digital, prin platforma investitii.mdlpa.ro, conform aceleiași surse.

„În acest moment, toate lucrările de investiții executate sunt plătite la zi, pe toate programele coordonate de minister, iar, pentru anul 2026, ne propunem să asigurăm finalizarea investițiilor și să le oferim predictibilitate atât autorităților locale, cât și antreprenorilor”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.

