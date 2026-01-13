Ministerul Dezvoltării pune în transparență proiectul de lege privind eficientizarea administrației publice

Actul normativ vizează eficientizarea administrației publice centrale și locale, asigurarea echității sociale în colectarea taxelor și impozitelor, precum și întărirea disciplinei financiare, se arată în comunicatul remis de Ministerul Dezvoltării.

Proiectul prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără afectarea salariilor de bază ale angajaților, măsura urmând să fie realizată prin reorganizare instituțională, reducerea unor sporuri sau desființarea unor posturi.

La nivelul autorităților administrației publice locale este prevăzută reducerea numărului de posturi stabilite la punctul 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, ceea ce ar conduce, per ansamblu, la o scădere de aproximativ 10% a posturilor ocupate.

„Măsurile propuse și dezbătute în perioada anterioară sprijină descentralizarea și sustenabilitatea financiară a autorităților locale și conduc la consolidarea administrației publice centrale și locale și eficientizarea serviciilor publice către cetățeni”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

De asemenea, în anul 2026, în mod temporar, autoritățile locale vor putea aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente posturilor ocupate care ar urma să fie desființate.

Ministerul Dezvoltării mai precizează că, în a doua jumătate a anului 2025, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost consultate cu privire la măsurile propuse.

Proiectul de act normativ este disponibil pe site-ul Ministerului Dezvoltării, la secțiunea de transparență decizională, și poate intra în vigoare după aprobarea de către Guvern și adoptarea de către Parlament.