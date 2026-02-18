Ministerul Dezvoltării pune în transparență OUG privind reducerea cheltuielilor și reforma administrației

Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsuri în administrație, în varianta agreată de coaliție. Documentul vizează o administrație publică mai suplă, mai eficientă și mai descentralizată, cu accent pe sustenabilitate financiară.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că măsurile propuse urmăresc eficientizarea administrației centrale și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

„Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administrația publică centrală și serviciile publice oferite cetățenilor”, a declarat Cseke Attila.

Reduceri de personal și disciplină financiară

În administrația publică locală este propusă o reducere de 30% din totalul posturilor aprobate, ceea ce ar genera, la nivel național, o diminuare de aproximativ 10% a posturilor ocupate. În acest an tranzitoriu, autoritățile locale pot ajusta proporțional cheltuielile de personal în raport cu posturile ce urmează să fie desființate.

Pentru administrația publică centrală este prevăzută o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, alături de măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare. Reducerile salariale realizate de ministere în 2025 vor fi luate în calcul la aplicarea diminuării totale de 10%.

Excepții și măsuri compensatorii

Proiectul prevede excepții de la reducerea de personal pentru sistemele de învățământ și cultură, spitalele publice, serviciile de ambulanță, precum și pentru apărare și ordine publică. În aceste domenii sunt introduse măsuri compensatorii.

Printre acestea se numără creșterea vârstei de pensionare pentru militari, reducerea sporului de doctorat în învățământ și introducerea unui nou sistem de clasificare a spitalelor, precum și salarizarea în funcție de performanță în sistemul sanitar.

Creșterea capacității financiare a autorităților locale

Proiectul urmărește creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale prin limitarea cheltuielilor și majorarea veniturilor bugetare. Scopul declarat este respectarea angajamentelor privind ținta de deficit bugetar și consolidarea sustenabilității financiare a României.

Documentația completă, inclusiv proiectul de ordonanță, nota de fundamentare și anexele, poate fi consultată pe site-ul ministerului sau la sediul instituției. Propunerile și sugestiile pot fi transmise în termen de 10 zile, prin formular online, e-mail, poștă sau direct la registratură.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Ministerul precizează că toate recomandările primite vor fi publicate și analizate, iar eventualele respingeri vor fi motivate în scris.