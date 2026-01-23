Ilie Bolojan: Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale

„În Europa se transferă, din bugetul total al autorităților locale, în Europa jumătate vine de la ei, jumătate de la bugetul de stat. La noi, 80% de la bugetul de stat. Deci, cam asta este ponderea transferurilor în aceste bugete. La ei, veniturile proprii din impozitele și taxele locale le acoperă cheltuielile cu salariile. La noi, veniturile autorităților locale sunt de trei ori mai mici decât cheltuielile cu salariile”, a declarat premierul, vineri, la Radio România Actualități.

Ilie Bolojan a mai precizat că, în prezent, în România există aproximativ 30.000 de proiecte finanțate din fonduri guvernamentale și europene, susținând: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială fără un proiect în lucru în momentul de față. Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale. Prin urmare, a fost nevoie să creștem taxele locale în așa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătății viața ooamenilor în fiecare comunitate din România să fie asigurată de cei care sunt direct beneficiari”.

Lipsa analizei de nevoi în investiții

În același timp, șeful Guvernului a criticat investițiile realizate fără o analiză a nevoilor locale: „ în așa fel încât să nu mai avem rețele de canalizare în localitățile în care doar 20% din case se racordează la ele pentru că înseamnă că 80% din bani sunt aruncați pe geam, să nu mai avem școli reabilitate în zona de rural unde nu mai avem copii. să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraș care are o echipă într-o ligă inferioară”.

Premierul a avertizat că investițiile publice trebuie să fie orientate către proiecte care rezolvă probleme reale sau generează dezvoltare economică.

„Din impozitele pe care le plătesc românii trebuie direcționați către investiții care sau rezolvă probleme locale corect sau generează dezvoltare pentru că dacă ne facem o analiză bugetară, vedem că și în 2024 și în 2025 am avut niște investiții enorme. Deci am pompat foarte multe investiții care dacă ar fi avut un efect de multiplicare bun, ar fi generat o creștere economică”, a spus Bolojan.