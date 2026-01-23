Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan: Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale

Ilie Bolojan: Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu un dezechilibru între veniturile proprii ale autorităților locale și transferurile de la bugetul de stat, subliniind că modelul nu este fiabil pentru realizarea de investiții.
Ilie Bolojan: Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale
Radu Mocanu
23 ian. 2026, 13:50, Politic

„În Europa se transferă, din bugetul total al autorităților locale, în Europa jumătate vine de la ei, jumătate de la bugetul de stat. La noi, 80% de la bugetul de stat. Deci, cam asta este ponderea transferurilor în aceste bugete. La ei, veniturile proprii din impozitele și taxele locale le acoperă cheltuielile cu salariile. La noi, veniturile autorităților locale sunt de trei ori mai mici decât cheltuielile cu salariile”, a declarat premierul, vineri, la Radio România Actualități. 

Ilie Bolojan a mai precizat că, în prezent, în România există aproximativ 30.000 de proiecte finanțate din fonduri guvernamentale și europene, susținând: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială fără un proiect în lucru în momentul de față. Aceste proiecte nu mai pot fi finanțate în cea mai mare parte din pârghiile actuale. Prin urmare, a fost nevoie să creștem taxele locale în așa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătății viața ooamenilor în fiecare comunitate din România să fie asigurată de cei care sunt direct beneficiari”. 

Lipsa analizei de nevoi în investiții

În același timp, șeful Guvernului a criticat investițiile realizate fără o analiză a nevoilor locale: „ în așa fel încât să nu mai avem rețele de canalizare în localitățile în care doar 20% din case se racordează la ele pentru că înseamnă că 80% din bani sunt aruncați pe geam, să nu mai avem școli reabilitate în zona de rural unde nu mai avem copii. să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraș care are o echipă într-o ligă inferioară”. 

Premierul a avertizat că investițiile publice trebuie să fie orientate către proiecte care rezolvă probleme reale sau generează dezvoltare economică.

„Din impozitele pe care le plătesc românii trebuie direcționați către investiții care sau rezolvă probleme locale corect sau generează dezvoltare pentru că dacă ne facem o analiză bugetară, vedem că și în 2024 și în 2025 am avut niște investiții enorme. Deci am pompat foarte multe investiții care dacă ar fi avut un efect de multiplicare bun, ar fi generat o creștere economică”, a spus Bolojan. 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
De ce nu e bine să folosești scaunele auto încălzite prea mult timp. Pericolele ascunse despre care nu se prea vorbește
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor