Prima pagină » Economic » O țară va investi 36 de miliarde de dolari în proiecte din SUA legate de petrol, gaze și minerale critice

O țară va investi 36 de miliarde de dolari în proiecte de pe teritoriul SUA. Sunt vizate investiții în proiecte legate de petrol, gaze și minerale critice. Președintele Donald Trump a lăudat demersul care reprezintă doar o primă etapă dintr-un plan mult mai mare.
susra foto: pixabay
Petru Mazilu
18 feb. 2026, 14:41, Economic

Președintele american Donald Trump a lăudat angajamentul Japoniei de a investi 36 de miliarde de dolari în proiecte de petrol, gaze și minerale critice, potrivit CNBC. Este vorba despre proiecte de pe teritoriul SUA din Texas, Ohio și Georgia.

„Acordul nostru comercial masiv cu Japonia tocmai a fost lansat! Amploarea acestor proiecte este atât de mare și nu ar putea fi realizată fără un cuvânt foarte special, tarifele”, a scris Trump marți într-o postare pe rețelele de socializare.

Și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că proiectele de petrol, gaze și minerale critice consolidează alianța Japonia-SUA.

„Credem că aceste inițiative întruchipează cu adevărat scopul acestei Inițiative de Investiții Strategice, și anume promovarea beneficiilor reciproce între Japonia și Statele Unite, sporirea securității economice și promovarea creșterii economice”, a transmis Takaichi pe X.

Aceasta reprezintă prima serie de investiții ale Japoniei, conform unui acord comercial istoric încheiat anul trecut. Tokyo s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în proiecte din America, iar Trump a redus tarifele pentru majoritatea importurilor japoneze la 15%.

