Kremlinul afirmă că nu a auzit nicio declarație din partea Indiei cu privire la oprirea achizițiilor de petrol rusesc

Președintele american Donald Trump a anunțat luni un acord comercial cu India care reduce tarifele americane pentru produsele indiene de la 50% la 18%, în schimbul opririi achizițiilor de petrol rusesc de către India și reducerii barierelor comerciale, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia analizează cu atenție declarațiile lui Trump privind relațiile cu India.

Întrebat direct dacă India a decis să înceteze achizițiile de petrol rusesc, Peskov a răspuns: „Până în prezent, nu am primit nicio declarație din partea Delhi cu privire la această chestiune”.

„Respectăm relațiile bilaterale dintre SUA și India”, a declarat Peskov reporterilor.

„Dar acordăm o importanță la fel de mare dezvoltării unui parteneriat strategic avansat între Rusia și India.

Acesta este cel mai important lucru pentru noi”, a spus el, „și intenționăm să dezvoltăm în continuare relațiile noastre bilaterale cu Delhi”.

India a devenit principalul cumpărător de țiței rusesc transportat pe mare la preț redus după ce războiul Moscovei în Ucraina a început în 2022. Acest lucru a generat o reacție negativă din partea națiunilor occidentale care au vizat sectorul energetic al Rusiei cu sancțiuni menite să reducă veniturile Moscovei pentru a îngreuna finanțarea războiului.