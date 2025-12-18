India negociază acorduri de liber schimb pentru a atenua tarifele impuse de SUA. În ianuarie, UE speră să semneze un acord

New Delhi se află în negocieri avansate alături de Uniunea Europeană, Noua Zeelandă, dar și Chile. În această săptămână, India este pregătită să reînnoiască primul acord, alături de Oman, potrivit detaliilor oferite de oficialii indieni, care au fost de acord să vorbească cu condiția de-ași păstra anonimitatea, pentru că detaliile nu sunt încă publice, potrivit Associated Press.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, este așteptat în capitala Omanului, Muscat, pentru a semna acordul de liber schimb, miercuri.

Scopul acordului cu Omanul este acela de a îmbunătăți relațiile bilaterale, dar și a extinde exporturile din India cu produse inginerești, textile, farmaceutice, dar și produse agricole.

„India folosește acordurile de liber schimb ca instrument strategic pentru diversificarea piețelor de export, dar și a atenua impactul tarifelor americane tot mai ridicate, dar și incerte”, a precizat analistul comercial Ajay Srivastava pentru sursa citată.

Negociatorii indieni sunt supuși presiunilor de a proteja micii fermieri

În ciuda imboldurilor reînnoite, încă există provocări pentru că negociatorii sunt supuși presiunii de a proteja micii fermieri, dar și industriile naționale, deși partenerii comerciali fac presiuni pentru un acces mai mare la piață.

O echipă de negociatori din SUA, condusă de reprezentantul comercial adjunct pentru comerț, Rick Switzer a susținut negocieri săptămâna trecută în New Delhi, alături de oficiali indieni. Switzer a discutat un parteneriat economic, dar și tehnologic, dar și oportunități de a impulsiona comerțul bilateral.

India și SUA sperau să încheie prima tranșă a unui acord comercial bilateral până în toamnă, însă relațiile dintre cele două țări au devenit tensionate pentru că India a achiziționat cantități mari de petrol brut rusesc la preț redus. Washingtonul este de părere că aceste achiziții contribuie la finanțarea „mașinii de război” a Moscovei în invazia din Ucraina.

În ultimele săptămâni, Modi a aplaudat, însă, planul de pace al lui Trump, iar cei doi lideri au discutat recent la telefon despre interesele comune, inclusiv comerțul.

India negociază noi acorduri cu Noua Zeelandă și UE

De asemenea, ministrul Comerțului și al Investițiilor din Noua Zeelandă s-a întâlnit cu omologul indian săptămâna trecută. Ei au discutat aspecte ale unui acord de liber schimb și au încercat să identifice căi de negociere pentru beneficii reciproce, potrivit unui mesaj publicat de ministrul indian, pe X.

Tot săptămâna trecută, Goyal a avut o întâlnire alături de Comisarul UE pentru Comerț și Securitate Economică, Maros Sefcovic, pentru a analiza progresele înregistrate în cadrul acordului de liber schimb India-UE, dar și pentru a explora modalități de soluționare a problemelor și de avansare a negocierilor.

Potrivit Politico, în cea de-a doua săptămână din ianuarie, Ministrul Indian al Comerțului va fi prezent într-o vizită oficială la Bruxelles, iar UE își propune să încheie un acord până la 26 ianuarie.

Potrivit Comisarului UE pentru Comerț, India are obiecții cu privire la taxa de carbon la frontieră planificată de UE, care va fi supusă importurilor de bunuri din țările non-UE, dar și măsurile de protecție (salvgardare) impuse pentru piețele interne ale UE, precum reducerea tarifelor vamale la autovehicule.