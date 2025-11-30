Lupii care terorizează o regiune vor fi monitorizați cu drone. Animalele au omorât nouă oameni, majoritatea copii, în ultima perioadă

Dronele vor urmări lupii care ucid copii în jurul localității Bahraich din India. Pădurarii vor folosi aparatele de zbor pentru a monitoriza, depista și vâna lupi mâncători de oameni în India, după ce nouă persoane, majoritatea copii, au fost atacate și omorâte în ultimele săptămâni, au declarat duminică oficialii, potrivit Le Figaro.

Decizia a fost luată ca urmare a atacurilor, dar și a avertismentelor venite de la specialiști. Aceștia au observat o schimbare în comportamentul lupilor, care au devenit neobișnuit de activi în timpul zilei.

Pe lângă drone, în zonă au fost montate capcane foto și adăposturi pentru lunetiști.

Ce de a noua victimă este o fată de 10 luni care a fost răpită de un lup în timp ce dormea lângă mama ei. Incidentul s-a produs sâmbătă, în orașul Bahraich, în statul indian Uttar Pradesh, Ulterior, copilul a fost găsit mort pe un câmp.

Cu o zi înainte, un băiat de cinci ani a fost răpit din fața casei. Și el a fost găsit abandonat pe câmp și nu a mai putut fi salvat de medici.

Atacurile au început în urmă cu trei luni

Atacuri asemănătoare au avut loc și anul trecut în aceeași regiune. Atunci, o haită de lupi a ucis cel puțin nouă persoane și a rănit mai multe. Experții spun că lupii atacă oamenii doar ca ultimă soluție, atunci când sunt înfometați, Ei preferă o pradă mai puțin periculoasă, cum ar fi antilopele mici.

Majoritatea celor aproximativ 3.000 de lupi din India trăiesc în afara ariilor protejate, adesea aproape de zonele populate de oameni.