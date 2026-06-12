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O femeie a fost ucisă în urma unui atac rusesc în Ucraina. Rusia raportează la rândul său victime

O femeie în vârstă de 44 de ani a fost ucisă, iar o altă femeie a fost grav rănită într-un atac cu dronă lansat de Rusia asupra regiunii Sumî din nordul Ucrainei, au anunțat vineri autoritățile ucrainene.
O femeie a fost ucisă în urma unui atac rusesc în Ucraina. Rusia raportează la rândul său victime
sursă foto: Oleh Hrihorov
Petre Apostol
12 iun. 2026, 04:54, Știri externe
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Guvernatorul regiunii, Oleh Hrihorov, a precizat că atacul a avut loc în cursul nopții. Într-un incident separat, alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu dronă asupra orașului Mikolaiv, din sudul țării, potrivit autorităților locale.

Pe de altă parte, Rusia a anunțat că două persoane au fost ucise și alte zece rănite în atacuri atribuite Ucrainei asupra regiunii de frontieră Briansk.

Guvernatorul interimar al regiunii, Iegor Kovalciuk, a declarat pe Telegram că două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma bombardării localității Suzemka, aflată în apropierea graniței cu Ucraina.

Alte șapte persoane au fost rănite într-un atac asupra unor stații de carburanți din orașul Starodub, aflat la aproximativ 110 kilometri de frontieră.

De asemenea, un copil de cinci ani a fost rănit într-un atac separat cu dronă, potrivit oficialului rus.

Informațiile privind atacurile și victimele nu au putut fi verificate independent.

Atacurile reciproce cu drone și bombardamente asupra zonelor de frontieră au devenit frecvente pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

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