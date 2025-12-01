Prețul argintului la maxim istoric în 2025: Deficitul de ofertă și cererea globală

Ca cel mai mare consumator de argint la nivel mondial, India a avut un impact hotărâtor în evoluția rapidă a cotațiilor. Consumul intern, stimulat de factori precum sezonul agricol, festivalul Diwali și impunerea unor taxe de 35% de către SUA pe metale, a propulsat prețurile locale la niveluri nemaiîntâlnite. Prețul argintului pe piața indiană a ajuns la 170.415 rupii/kg. S-a marcat astfel o majorare de 85% de la începutul anului, mai precizează CNBC.

Simultan, reducerea drastică a rezervelor din depozitele de la Londra, de la peste 31.000 de tone în 2022 la 22.126 de tone în martie 2025, a intensificat preocupările legate de disponibilitatea metalului. De asemenea s-a declanșat o concurență acerbă pentru resursele existente.

Penuria globală și costurile de împrumut indică tensiuni pe piață

În contextul unui consum robust și al unei oferte în scădere continuă, costurile pentru împrumuturile de argint au atins niveluri excepționale. Dobânda anualizată pentru contractele overnight a urcat la un nivel impresionant de 200%. Iată un semnal evident al dificultăților acute de aprovizionare.

Scăderea extracției miniere din America Latină, coroborată cu un consum industrial în plină expansiune, adâncește și mai mult dezechilibrul. Argintul, esențial pentru sectoare precum cel al electronicelor, panourilor fotovoltaice, mașinilor electrice și inteligenței artificiale, devine o resursă tot mai dificil de obținut. Mai mult, dezvoltarea noilor tipuri de baterii pe bază de argint, care ar putea consuma până la 1 kg per vehicul, pune o presiune suplimentară pe ofertă.

Consumul industrial crește exponențial în era electrificării

Analistul Paul Syms evidențiază dubla natură a argintului, care funcționează atât ca metal prețios, cât și ca materie primă esențială pentru industrie. Această poziționare unică îi asigură o cerere solidă și în continuă creștere, în special în contextul transformării energetice la nivel mondial.

Folosirea sa pe scară tot mai largă în producția de panouri fotovoltaice și automobile electrice a poziționat argintul drept o componentă cheie a infrastructurii viitorului. Concomitent, investitorii consideră acest metal o alternativă de valoare în perioadele de instabilitate economică. Iar acest lucru contribuie suplimentar la aprecierea cotației sale.

Previziuni: continuarea aprecierii și o concurență tot mai acerbă

Specialiștii din domeniu avertizează că tensiunile de pe piață se vor menține. Mai ales în absența unei creșteri substanțiale a producției sau a descoperirii unor noi zăcăminte. Combinația dintre un consum solid și o ofertă limitată indică faptul că tendința de creștere a prețurilor ar putea continua și în cursul anului 2026.

Pe termen mediu, este de așteptat ca lupta pentru resurse dintre industrie, investitori și marii consumatori, cu India în prim-plan, să devină tot mai pronunțată. Acest fenomen ar putea genera o volatilitate ridicată a prețurilor și, posibil, stabilirea unor noi maxime istorice pentru prețul argintului.