Cel puțin nouă morți și 30 de răniți într-o explozie la o secție de poliție din India

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 rănite după ce o cantitate de explozibili confiscați a explodat într-o secție de poliție din Srinagar, principalul oraș din Kashmirul administrat de India. Majoritatea celor uciși sunt polițiști. Nu este un atac terorist, au transmis autoritățile.
Foto: Hepta
Laura Buciu
15 nov. 2025, 10:29, Știri externe

Depozitul a explodat vineri noaptea într-o secție de poliție din zona Nowgam, la sud de Srinagar, potrivit Al Jazeera.

O sursă anonimă a declarat agenției de știri Reuters că se fac eforturi de identificare, deoarece unele cadavre „au fost complet arse”.

„Intensitatea exploziei a fost atât de mare încât unele părți ale cadavrelor au fost recuperate din casele din apropiere, la aproximativ 100-200 de metri distanță de secția de poliție”, a spus sursa.

Majoritatea celor uciși erau polițiști și membri ai echipei medico-legale care examinau explozivii în momentul detonării, au declarat surse anonime pentru postul de televiziune indian NDTV. Doi funcționari ai administrației din Srinagar au murit, de asemenea, în explozie.

Cu cinci persoane încă în stare critică, numărul morților ar putea continua să crească, potrivit mass-media.

„Nu este un atac terorist. Poliția spune că este un incident foarte nefericit”, a declarat Aditya Raj Kaul, redactor-șef al NDTV, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Explozia s-a produs în momentul în care echipa criminalistică și poliția verificau materialele explozive depozitate la secția de poliție”, a spus el.

Explozia uriașă a avut loc la câteva zile după explozia mortală a unei mașini de luni, din New Delhi, care a ucis cel puțin 12 persoane în apropierea Fortului Roșu istoric al orașului și pe care oficialii au numit-o un incident „terorist”.