Cel puțin nouă morți și 30 de răniți într-o explozie la o secție de poliție din India

Depozitul a explodat vineri noaptea într-o secție de poliție din zona Nowgam, la sud de Srinagar, potrivit Al Jazeera.

O sursă anonimă a declarat agenției de știri Reuters că se fac eforturi de identificare, deoarece unele cadavre „au fost complet arse”.

#BREAKING: J&K Police Top Officials tell me that the massive blast at Nowgam Police Station around 11:20pm tonight happened when FSL team along with Police and Tehsildar were inspecting the large Ammonium Nitrate explosive which was confiscated earlier. Casualties in the blast.… pic.twitter.com/67U143jOFg — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 14, 2025

„Intensitatea exploziei a fost atât de mare încât unele părți ale cadavrelor au fost recuperate din casele din apropiere, la aproximativ 100-200 de metri distanță de secția de poliție”, a spus sursa.

Majoritatea celor uciși erau polițiști și membri ai echipei medico-legale care examinau explozivii în momentul detonării, au declarat surse anonime pentru postul de televiziune indian NDTV. Doi funcționari ai administrației din Srinagar au murit, de asemenea, în explozie.

Cu cinci persoane încă în stare critică, numărul morților ar putea continua să crească, potrivit mass-media.

„Nu este un atac terorist. Poliția spune că este un incident foarte nefericit”, a declarat Aditya Raj Kaul, redactor-șef al NDTV, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Explozia s-a produs în momentul în care echipa criminalistică și poliția verificau materialele explozive depozitate la secția de poliție”, a spus el.

Explozia uriașă a avut loc la câteva zile după explozia mortală a unei mașini de luni, din New Delhi, care a ucis cel puțin 12 persoane în apropierea Fortului Roșu istoric al orașului și pe care oficialii au numit-o un incident „terorist”.