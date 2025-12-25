Explozie într-o moschee din Nigeria: Cel puțin șapte morți. VIDEO

O explozie într-o moschee din orașul Maiduguri, nord-estul Nigeriei, a ucis șapte credincioși, potrivit unui lider al miliției anti-jihadiste. Incidentul a avut loc miercuri seară.

Atacul din moscheea aglomerată

Bomba a explodat în interiorul moscheii din piața Gamboru în timpul rugăciunilor de seară. Credincioșii musulmani se adunaseră pentru slujba religioasă când a avut loc explozia.

Liderul miliției Babakura Kolo a descris incidentul ca fiind un atac cu bombă. El suspectează că bomba fusese plasată în interiorul moscheii și a explodat în timpul rugăciunilor.

Bilanțul victimelor

Kolo a raportat șapte morți. Unul dintre oficialii moscheii, Malam Abuna Yusuf, a confirmat însă opt decese. Autoritățile nu au făcut încă public numărul oficial al victimelor.

Martorii au descris incidentul ca fiind un atentat sinucigaș cu bombă. Numărul răniților nu a fost cunoscut imediat, dar martorul Isa Musa Yusha’u a declarat că „a văzut multe victime fiind transportate pentru îngrijiri medicale”.

Context de insurgență jihadistă

Maiduguri este capitala statului Borno, care a fost scena unei insurgențe conduse de grupurile jihadiste Boko Haram și afiliatul său, Statul Islamic din Africa de Vest, timp de ani de zile. Cu toate acestea, orașul în sine nu suferise atacuri majore de ani de zile, ultimul atac grav având loc în 2021.

Violența din Nigeria

Nigeria se află în strânsoarea unei insurgențe jihadiste din 2009. Potrivit ONU, conflictul a făcut cel puțin 40.000 de victime și a provocat strămutarea a aproximativ două milioane de persoane în nord-estul țării.

Deși violențele au scăzut în ultimul deceniu, ele s-au extins în țările vecine, inclusiv Niger, Ciad și Camerun.

Recrudescența violenței

Există îngrijorări crescânde cu privire la o recrudescență a violenței în unele părți din nord-est. Grupurile rebele continuă să efectueze atacuri mortale, în ciuda anilor de operațiuni militare.

Odată scena unor împușcături și bombardamente, Maiduguri a rămas relativ calmă timp de câțiva ani. Amintirea conflictului rămâne însă vie, iar camionetele militare patrulează orașul în fiecare zi.

În mediul rural, insurgența continuă să facă ravagii. Analiștii avertizează asupra unei recrudescențe a violenței jihadiste în acest an.

Niciun grup armat nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac.