Rusia a lansat un atac cu drone la scară largă în timpul nopții, lovind instalațiile operate de grupul de stat Naftogaz din regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat compania.
Atac masiv al Rusiei în timpul nopții. Instalațiile Naftogaz din Poltava, centrul Ucrainei, afectate
Andreea Tobias
08 feb. 2026, 12:41, Știri externe

Activele și echipamentele au fost avariate, dar nu au fost raportate victime, a declarat Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, într-un comunicat de presă, citat de Bloomberg.

Echipele tehnice au fost mobilizate pentru a remedia urmările atacului.

 

Atacul a fost al 19-lea atac rus asupra instalațiilor grupului Naftogaz de la începutul anului, a declarat compania.

Atacul de duminică urmează unui atac masiv de drone și rachete îndreptate către instalațiile energetice ucrainene cu o zi înainte, în special în regiunile vestice ale țării, care a dus la întreruperi de curent pe scară largă.

Cu temperaturi în toată Ucraina rămânând cu mult sub zero grade, Rusia profită de condițiile dure pentru a pune și mai multă presiune pe sistemul energetic al țării, deja afectat de război, pe măsură ce invazia se apropie de patru ani.

