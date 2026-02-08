Atac masiv al Rusiei în timpul nopții. Instalațiile Naftogaz din Poltava, centrul Ucrainei, afectate

Activele și echipamentele au fost avariate, dar nu au fost raportate victime, a declarat Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, într-un comunicat de presă, citat de Bloomberg.

Echipele tehnice au fost mobilizate pentru a remedia urmările atacului.

On the night of 8 February, Russian forces carried out another large-scale drone attack on Naftogaz Group facilities in the Poltava region.@KoretskyiUA: There were direct hits. Assets and equipment sustained damage. No casualties were reported. More 👉 https://t.co/pNZJaJxJSO pic.twitter.com/BlXuEeqwD5 — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) February 8, 2026

Atacul a fost al 19-lea atac rus asupra instalațiilor grupului Naftogaz de la începutul anului, a declarat compania.

Atacul de duminică urmează unui atac masiv de drone și rachete îndreptate către instalațiile energetice ucrainene cu o zi înainte, în special în regiunile vestice ale țării, care a dus la întreruperi de curent pe scară largă.

Cu temperaturi în toată Ucraina rămânând cu mult sub zero grade, Rusia profită de condițiile dure pentru a pune și mai multă presiune pe sistemul energetic al țării, deja afectat de război, pe măsură ce invazia se apropie de patru ani.