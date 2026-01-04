Un mort și doi răniți în urma unui atac al Ucrainei într-o zonă de frontieră a Rusiei

Atacul are loc înaintea negocierilor de pace pentru încheierea războiului, care durează de aproape patru ani, programate să aibă loc la Paris, scrie AP.

Guvernatorul regional al Belgorodului, Viacheslav Gladkov, a declarat că printre răniți se află și un copil.

În Ucraina, trei persoane au fost rănite în regiunea Harkov în urma unor atacuri cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat Serviciul de Urgență al țării.

Între timp, numărul morților în urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului Harkov, vineri, a crescut la patru, după ce alte două cadavre au fost găsite sub dărâmăturile unei clădiri, a scris duminică pe Telegram șeful regional al Harkovului, Oleh Siniehubov.

Ultimele atacuri au avut loc după ce consilierii de securitate națională din Europa și alți aliați au vizitat Kievul sâmbătă pentru a discuta garanțiile de securitate și sprijinul economic, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Volodomir Zelenski, care se pregătește să călătorească la Paris pentru o întâlnire cu partenerii, a declarat sâmbătă că lucrările la propunerile de pace ar putea acum să se accelereze, întrucât Ucraina a împărtășit toate documentele aflate în discuție cu cei 18 consilieri de securitate națională, inclusiv cele privind garanțiile de securitate.

El a spus că reprezentanții Statului Major General și ai sectorului militar al Ucrainei se vor întâlni luni la Paris, urmând ca marți să aibă loc o întâlnire a liderilor europeni, unde a spus că speră ca documentele privind garanțiile de securitate să fie finalizate.

El a spus că vor avea loc și întâlniri cu reprezentanții SUA la Paris.