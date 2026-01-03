Consilieri europeni pentru securitate națională au ajuns la Kiev. Discuții ale Coaliției de Voință vor avea loc sâmbătă

Vizita urmează unei declarații făcute marți de Volodimir Zelenski, în care a anunțat mai multe întâlniri programate pentru începutul lunii ianuarie, printre care o reuniune la nivel de consilieri la Kiev și o întâlnire la nivel de lideri în Franța.

„Ne așteaptă o zi de lucru intensă: probleme de securitate și economice, elaborarea documentelor-cadru, coordonarea pașilor următori cu partenerii”, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Cine participă la discuțiile Coaliției de Voință

Umerov a precizat că la întâlniri vor participa reprezentanți din Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia și Norvegia, precum și reprezentanți ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene.

Întâlnirile au loc în contextul în care Kievul și partenerii săi continuă să lucreze la un proiect de plan de pace destinat încheierii războiului Rusiei în Ucraina.

Pe 28 decembrie, Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida, scrie The Kyiv Independent.

Planul propus de SUA

Cei doi lideri au discutat un proiect de acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, precum și un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului.

Planul inițial propus de SUA, în 28 de puncte, presase practic Kievul să cedeze, consolidând cererile maximaliste ale Rusiei.

În timpul unei conferințe de presă comune cu Zelenski pe 28 decembrie, Trump a afirmat că negocierile de pace se află în „stadiile finale”, fără a oferi alte detalii.

Întâlnirile nu au produs o descoperire majoră. După discuția cu Trump, Zelenski a avut o convorbire comună cu liderii europeni, în timp ce Trump a discutat, la rândul său, cu Vladimir Putin.