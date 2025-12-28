Întâlnire cu miză între Zelenski și Trump. Ce conține planul de pace aflat astăzi pe masa discuțiilor

Înainte de a se întâlni cu Trump, Zelenski a subliniat că planul poate deveni baza unui viitor acord pentru încheierea războiului cu Rusia, izbucnit în urmă cu aproape 4 ani.

După mai multe săptămâni de discuții pentru modificarea unui proiect anterior de 28 de puncte, care era considerat favorabil Moscovei, s-a conturat o nouă variantă în 20 de puncte. Totuși, Ucraina și SUA nu au ajuns încă la un consens cu privire la două aspecte: controlul teritoriilor și centrala nucleară de la Zaporojie.

Reuters prezintă toate cele 20 de puncte ale planului de pace, așa cum au fost anunțate de biroul președinției ucrainene în această săptămână.

Planul în 20 de puncte

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reafirmată.

2. Acest punct va prevedea un acord de neagresiune complet și incontestabil între Rusia și Ucraina. Pentru a menține pacea pe termen lung, va fi instituit un mecanism de monitorizare care să supravegheze linia de contact prin intermediul monitorizării spațiale fără pilot, pentru a asigura notificarea rapidă a încălcărilor și pentru a rezolva conflictele.

3. Ucraina va primi garanții solide de securitate.

4. Ucraina își va menține forțele armate la efectivul actual de 800.000 de persoane. Proiectul anterior al SUA solicita Ucrainei să reducă efectivul forțelor sale armate.

5. Statele Unite, NATO și țările europene vor oferi Ucrainei garanții de securitate care reflectă articolul 5, clauza de apărare reciprocă din tratatul de fondare al NATO.

6. Rusia va oficializa o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare și în toate documentele necesare pentru ratificare, inclusiv ratificarea cu o majoritate covârșitoare de voturi în Duma de Stat.

7. Ucraina va deveni membru al UE la o dată specifică. Ucraina va beneficia, de asemenea, de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană.

8. Ucraina va beneficia de un pachet solid de dezvoltare globală, care va fi definit într-un acord separat privind investițiile și prosperitatea viitoare.

9. Vor fi înființate mai multe fonduri pentru redresarea economică, reconstrucția zonelor și a regiunilor afectate și problemele umanitare. Obiectivul va fi mobilizarea a 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să-și realizeze pe deplin potențialul.

10. Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu Statele Unite. Zelenski a declarat că poziția SUA era că, dacă Washingtonul ar acorda Ucrainei acces la comerțul liber, atunci ar intenționa să ofere condiții similare Rusiei.

11. Ucraina va confirma că va rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

12. Centrala nucleară de la Zaporojie. Zelenski a declarat că nu s-a ajuns încă la un acord cu Statele Unite în privința celei mai mari centrale nucleare din Europa, situată în apropierea liniei frontului, pe teritoriul controlat în prezent de forțele ruse. Zelenski a spus că propunerea SUA era ca centrala să fie exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, fiecare deținând părți egale într-o companie comună, americanii acționând în calitate de administratori principali. Propunerea Kievului era ca centrala să fie exploatată de o întreprindere comună 50%-50%, care să implice doar Statele Unite și Ucraina, Ucraina primind jumătate din energia produsă, iar Statele Unite alocând în mod independent cealaltă jumătate.

13. Ucraina și Rusia se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în întreaga societate care să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile. Ucraina va implementa normele Uniunii Europene privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.

14. Teritoriul: Zelenski a afirmat că acesta este punctul cel mai complex și încă nerezolvat. Rusia dorește ca Ucraina să-și retragă trupele din teritoriul pe care Kievul îl controlează încă în regiunea Donețk din est. Kievul dorește încetarea luptelor pe liniile de front actuale. Washingtonul a propus zone demilitarizate și o zonă economică liberă în partea regiunii Donețk aflată sub controlul trupelor Kievului.

15. După ajungerea la un acord privind viitoarele aranjamente teritoriale, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste acorduri prin forță.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru și Marea Neagră în scopuri comerciale. Se vor încheia un acord maritim separat și un acord de acces, care vor acoperi libertatea de navigație și transport. Estuarul Kinburn, care se întinde pe 10 kilometru de-a lungul ieșirii râului Nipru în mare și reprezintă un punct strategic crucial, va fi demilitarizat.

17. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

a) Toți prizonierii de război vor fi returnați în cadrul unui schimb efectuat pe principiul „toți pentru toți”.

b) Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

c) Se vor lua măsuri pentru a remedia suferința victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea lui în aplicare va fi monitorizată și garantată de un Consiliu de Pace, prezidat de președintele Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia și Statele Unite vor face parte din acest mecanism. În caz de încălcări, se vor aplica sancțiuni.

20. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest acord, un armistițiu complet va intra în vigoare imediat.