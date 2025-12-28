Problema mai puțin cunoscută care ar putea bloca discuțiile privind pacea din Ucraina

Problema centralei nucleare de la Zaporjia este nerezolvată. Aceasta ar putea fi abordată în discuția Zelenski-Trump de duminică, din Florida, potrivit Sky News.

Centrala nucleară se află sub controlul Rusiei încă de la începutul războiului. Aproape toate țările consideră că unitatea, cea mai mare din Europa, aparține Ucrainei. Moscova, însă, susține că unitatea îi aparține și că o filială a companiei nucleare de stat Rosatom o administrează.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partea americană a propus administrarea comună a centralei de către SUA, Ucraina și Rusia.

Zelenski a mai spus că propunerea ucraineană prevede utilizarea centralei de către Ucraina și SUA. În acest scenariu Washingtonul va avea dreptul de a folosi 50% din energia produsă.

O problemă cu mari implicații economice

Oleksandr Harcenko, directorul Centrului de Cercetare Energetică din Kiev, a declarat că rușii intenționează să utilizeze centrala pentru a acoperi un deficit energetic semnificativ în sudul Rusiei.

El a arătat că Ucraina va avea nevoie de cinci până la șapte ani pentru a construi capacitatea de generare care să compenseze pierderea centralei.

Problema va fi discutată de Trump și Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni cu liderul SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia. Întâlnirea, care va fi găzduită de Trump la reședință Mar-a-Lago, este programată pentru duminică, la ora 13:00 (20:00, ora României), potrivit Casei Albe.

Va fi prima întrevedere directă dintre cei doi din luna octombrie, atunci când președintele SUA a refuzat solicitarea lui Zelenski de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Cei doi lideri vor discuta în Florida despre planul de pace în 20 de puncte.

Temele sensibile care s-ar putea afla pe ordinea de zi sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării, discuțiile teritoriale privind regiunea Donbas, dar și centrala nucleară de la Zaporojie.