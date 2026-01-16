Kremlinul salută deschiderea Italiei, Franței și Germaniei pentru dialog cu Rusia privind Ucraina

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, această evoluție ar fi „în concordanță” cu viziunea Moscovei asupra modului în care ar trebui să se dezvolte relațiile diplomatice, relatează Reuters.

Declarațiile vin într-un context în care mai mulți lideri europeni au vorbit public despre necesitatea reluării dialogului cu Rusia, în încercarea de a obține o influență mai mare asupra negocierilor privind Ucraina și de a găsi o soluție diplomatică la conflict.

În contrast cu poziția exprimată de Roma, Paris și Berlin, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat pentru Politico că Londra nu consideră momentul potrivit pentru o reangajare cu Moscova. Ea a subliniat că nu există dovezi concrete că Rusia ar fi interesată de o pace reală în Ucraina.

„În ceea ce privește Marea Britanie, da, Marea Britanie continuă să adopte o poziție radicală”, a declarat Dmitri Peskov jurnaliștilor acreditați la Kremlin. El a adăugat că afirmațiile liderilor din Italia, Franța și Germania reprezintă, din perspectiva Moscovei, „un progres semnificativ”.

Kremlinul critică lipsa negocierilor cu UE

Peskov a mai afirmat că Rusia menține în prezent un dialog cu Statele Unite privind eforturile, până acum nereușite, de a ajunge la un acord de pace în Ucraina. În schimb, Moscova nu are în acest moment un canal de comunicare similar cu guvernele europene.

„Spre deosebire de SUA, cancelariile europene nu negociază cu Rusia”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, sugerând că deschiderea recentă a unor state membre UE ar putea schimba această situație.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat la începutul lunii că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a câștiga pârghii în negocierile privind Ucraina. Ea a propus chiar ca Uniunea Europeană să numească un emisar special care să discute direct cu președintele Vladimir Putin.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat în decembrie că, în lipsa unei păci „solide și durabile” în Ucraina, ar fi necesar un „dialog substanțial” cu Moscova în următoarele săptămâni. Kremlinul a transmis atunci că Vladimir Putin este deschis unor discuții cu liderul de la Élysée.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz a declarat recent, potrivit presei germane, că Rusia este „o țară europeană” și și-a exprimat speranța că relațiile dintre Uniunea Europeană și Moscova vor putea fi reechilibrate.