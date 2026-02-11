Prima pagină » Știri externe » Statele Unite desfășoară sute de militari în Nigeria pentru instruirea armatei împotriva grupărilor jihadiste

Statele Unite vor trimite aproximativ 200 de militari în Nigeria pentru a sprijini instruirea armatei nigeriene în lupta împotriva grupărilor jihadiste, au anunțat oficiali atât de la Washington, cât și de la Abuja.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Radu Mocanu
11 feb. 2026, 10:36, Știri externe

Generalul Samaila Uba, purtător de cuvânt al armatei nigeriene, a anunțat: „Vor veni trupe americane pentru a ajuta cu instruirea și asistența tehnică”, potrivit AFP

Contingentul american va completa o echipă restrânsă deja prezentă în Nigeria, care oferă sprijin pentru identificarea țintelor în cadrul operațiunilor aeriene. 

Publicația The Wall Street Journal anunță că cei aproximativ 200 de soldați, așteptați să sosească în următoarele săptămâni, vor avea misiunea de a ajuta armata nigeriană să își îmbunătățească coordonarea dintre loviturile aeriene și operațiunile terestre. Un reprezentant al Comandamentului SUA pentru Africa (AFRICOM) a confirmat informațiile pentru AFP. 

Desfășurarea are loc pe fondul tensiunilor generate de violențele intercomunitare, pe care președintele american Donald Trump le-a descris drept „genocid” și „persecuții” împotriva creștinilor. 

Acuzațiile au fost respinse de guvernul nigerian care consideră că atacurile vizează în mod nediscriminatoriu civili musulmani și creștini. 

Totuși,  cooperarea militară dintre cele două state a continuat să se consolideze, întrucât atacul asupra Statului Islamic efectuat de armata SUA în luna decembrie a anului trecut, a fost realizat la cererea autorităților nigeriene.  

 

