Aproape două treimi dintre germani văd SUA drept o amenințare majoră pentru pacea mondială

Percepția germanilor asupra principalelor riscuri la adresa păcii globale s-a modificat semnificativ în ultimii ani, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Allensbach și citat de agenția DPA. Conform cercetării, aproape două treimi dintre respondenți consideră că Statele Unite vor reprezenta o amenințare majoră pentru pacea mondială în următorii ani.

Astfel, 65% dintre germani au declarat că SUA constituie cel mai mare pericol pentru pacea globală, un procent în creștere accentuată față de 46% într-un sondaj similar realizat în 2025. Evoluția este cu atât mai notabilă cu cât, în 2024, doar 24% dintre respondenți erau de părere că Statele Unite reprezintă o amenințare la adresa păcii mondiale.

China e și ea privită cu îngrijorare

În pofida acestei creșteri, Rusia rămâne statul perceput drept principala amenințare de către majoritatea populației germane.

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, între 75% și 82% dintre germani au indicat constant Rusia ca fiind cel mai mare pericol pentru pacea globală.

China este, de asemenea, privită cu îngrijorare de o parte semnificativă a populației.

Potrivit sondajului, 46% dintre germani consideră că Beijingul pune în pericol pacea mondială.

3% – Germania să fie implicată înttr-un conflict

Cercetarea a analizat și percepția respondenților asupra riscului ca Germania însăși să fie implicată într-un conflict militar în anii următori.

Doar 3% dintre cei chestionați au apreciat că un astfel de scenariu este foarte probabil, în timp ce 28% îl consideră mai degrabă probabil.

Un procent de 24% s-a declarat indecis

Pe de altă parte, patru din zece germani (40%) cred că este mai degrabă improbabil ca Germania să fie implicată într-un război în viitorul apropiat, iar 5% consideră acest scenariu foarte improbabil.

Sondajul Institutului Allensbach a fost realizat în perioada 6–9 ianuarie, pe un eșantion de 1.077 de persoane cu vârsta de peste 16 ani.

Rezultatele reflectă o schimbare semnificativă în percepția publică din Germania cu privire la echilibrul geopolitic și la actorii considerați responsabili pentru menținerea sau destabilizarea păcii globale.