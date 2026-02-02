Prima pagină » Știri externe » Execuții, tortură, răpiri, violuri: conflictul ascuns din Etiopia care devastează regiunea Oromia

Execuții, tortură, răpiri, violuri: conflictul ascuns din Etiopia care devastează regiunea Oromia

În regiunea Oromia, Etiopia, un conflict prelungit între armata guvernamentală și gruparea armată Oromo Liberation Army (OLA) provoacă grave abuzuri asupra civililor. Organizațiile pentru drepturile omului raportează execuții, torturi, răpiri și violuri, în timp ce accesul presei și al observatorilor independenți rămâne sever limitat, notează AP.
Din 2018, OLA se confruntă cu forțele guvernamentale, solicitând autonomie sporită pentru etnia Oromo – cea mai numeroasă din țară. Conducătorul militar Jaal Marroo, desemnat terorist de autorități, susține că obiectivul mișcării este instaurarea unui sistem politic democratic și incluziv. Conform AP, guvernul acuză însă gruparea de atacuri asupra civililor și masacre motivate etnic. Acuzațiile sunt însă respinse de liderul rebel, care afirmă că ținta este exclusiv statul.

Abuzuri comise de ambele părți

Investigații efectuate de ONU și Amnesty International indică încălcări grave ale drepturilor omului atât din partea OLA, cât și din partea armatei etiopiene. „Datele noastre arată execuții sumare, torturi, răpiri și violuri comise de ambele tabere”, a declarat o reprezentantă Amnesty, care pregătește un raport amplu.

Martori din Oromia descriu o viață marcată de frică, cu atacuri aeriene, dispariții și raiduri nocturne. Familiile sunt adesea suspectate de colaborare cu una dintre părți și se confruntă cu represalii. În unele zone, oamenii vorbesc despre extorcări, răpiri pentru răscumpărare și execuții fără dovezi.

Criză umanitară și lipsa severă a serviciilor medicale

Restricțiile asupra presei și organizațiilor umanitare îngreunează evaluarea situației. ONU estimează că milioane de copii au fost scoși din școli din cauza violențelor, iar ajutoarele sunt blocate în mai multe districte. În 2023, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a raportat că aproape toate centrele medicale dintr-un district au fost distruse sau jefuite, lăsând populația fără îngrijire de bază.

Guvernul de la Addis Abeba afirmă că ultimele operațiuni militare au redus puterea OLA și au permis întoarcerea unor persoane strămutate. Analiștii avertizează însă că regiunea rămâne instabilă, afectată de rebeli, banditism și conflicte interetnice. Deși premierul Abiy Ahmed este originar din Oromia, mulți membri ai comunității Oromo susțin că marginalizarea politică și economică continuă.

Lipsa accesului liber pentru observatori face ca situația din Oromia să fie puțin cunoscută la nivel internațional. Pentru locuitorii regiunii, însă, violențele sunt o realitate zilnică, iar perspectiva păcii rămâne îndepărtată.

