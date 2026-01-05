Jandarmii de la Constanța, puși să monteze gresie pe holuri: Ture de 19 ore și odihnă de 4 ore

Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” susține că a primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanța. Un om epuizat, care vorbește în numele multora care tac de frică. Mesajul descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore și subofițeri militari puși să monteze gresie pe holurile unității.

Oameni pregătiți pentru ordine publică, folosiți ca muncitori

Oameni pregătiți pentru misiuni de ordine publică, în uniforme ale statului român, sunt folosiți ca muncitori necalificați pe „șantierul” unității. Asta nu scrie în nicio fișă a postului de cadru militar. Cei din Jandarmeria Română sunt cadre militare. Legea le interzice să aibă sindicate, le interzice să protesteze, le interzice să ridice vocea.

Pontaje de 19 ore și revenire în serviciu după 6 ore

În mod frecvent, personalul este planificat în activități și misiuni cu o durată totală de 14 până la 19 ore, depășind cu mult limitele prevăzute de actele normative interne. Cele mai recente situații au avut loc pe 30 noiembrie-1 decembrie 2025: pontaj 05:00-00:00 (19 ore), după care cadrele militare au reintrat în serviciu după doar 6 ore. Pe 11-12 decembrie 2025, pontajul a fost 14:00-08:00 (18 ore).

Timpul de odihnă: doar 4-6 ore între misiuni

Timpul de odihnă acordat între ieșirea și intrarea în serviciu este, de regulă, între 4 și 6 ore, contrar prevederilor care stabilesc obligativitatea unui timp minim de refacere. Personalul este pus în situația de a reveni în serviciu obosit, fără refacere fizică și psihică adecvată.

Recuperările, introduse abuziv în zilele libere

Recuperările pentru orele suplimentare nu se acordă conform legii, ci sunt introduse în mod abuziv în zilele libere, afectând repausul legal și planificarea timpului personal. Aceste practici transformă zilele libere în zile lucrate neoficial, fără respectarea drepturilor prevăzute.

Subofițeri puși să monteze gresie în unitate

Personalul militar (subofițeri) este folosit pentru executarea unor activități de muncă necalificată, respectiv lucrări de montare gresie în interiorul unității. Aceste activități nu fac parte din atribuțiile de serviciu ale subofițerilor, nu sunt prevăzute de Legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și nu au legătură cu pregătirea profesională sau misiunile operative.

Teama de repercusiuni împiedică sesizările

Cadrele militare din cadrul unității nu pot sesiza direct aceste nereguli. Există o teamă reală de repercusiuni, marginalizare profesională sau alte consecințe neoficiale. Toate aspectele semnalate pot fi verificate prin consultarea pontajelor oficiale, registrelor întocmite la detașamente și sistemelor de supraveghere video.

Sindicatul „Diamantul” nu îi poate reprezenta juridic pe jandarmi. Însă, organizația a publicat mesajul sub protecția anonimatului pentru a atrage atenția asupra abuzurilor.