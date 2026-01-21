Israelul și-a transformat închisorile în „lagăre de tortură” pentru palestinieni, denunță ONG-ul israelian B’Tselem

„Regimul israelian și-a transformat închisorile într-o rețea de lagăre de tortură pentru palestinieni, ca parte a unei ofensive coordonate împotriva societății palestiniene, cu scopul de a-i distruge existența”, a declarat directorul B’Tselem, Yuli Novak, într-un comunicat, scrie EFE.

Aproape o sută de morți în custodia israeliană

Din 7 octombrie 2023 (când Israelul a înăsprit și mai mult condițiile de detenție ca represalii pentru atacul letal al milițiilor din Gaza asupra teritoriului său) până în ianuarie anul acesta, cel puțin 84 de palestinieni au murit în custodia israeliană.

B’Tselem subliniază că cifra reală ar putea fi 94, ținând cont de decesele neidentificate.

Între 1967 și 7 octombrie, 237 de persoane au murit în custodia israeliană, potrivit Comisiei pentru deținuți și foști deținuți a guvernului palestinian. Cu toate acestea, aproape o treime din decesele din ultimii 60 de ani au avut loc în acești doi ani.

Dintre acești 84, 50 erau din Gaza, 31 din Cisiordania ocupată, iar trei erau palestinieni care locuiau în Israel. Autoritățile israeliene dețin încă 80 de cadavre, se arată în raportul B’Tselem.

Cazul lui Abdel Rahman Marii (34 de ani)

Unul dintre ei este Abdel Rahman Marii, originar din satul Qawarat Bani Hassan din Cisiordania. Avea 34 de ani când a murit după ce a fost bătut în închisoarea Megiddo (în nordul Israelului) pe 13 noiembrie 2023, a declarat presei mama sa, Aziza, în vârstă de 64 de ani.

„La începutul războiului (7 octombrie) m-a sunat și mi-a spus: «Ce mai faci, mamă? Dă-mi binecuvântarea ta, mamă; nu te voi mai putea vedea sau auzi, asta ne-au spus.» Și de atunci nu am mai auzit nimic de el”, spune ea în casa familiei, înconjurată de trei dintre copiii lui Abdel Rahman, în vârstă de șase, nouă și unsprezece ani.

Autoritățile israeliene l-au arestat pe 23 februarie 2023, la un punct de control militar din apropierea orașului Ramallah (centrul Cisiordaniei). Deși autoritățile susțin că arestarea sa s-a datorat faptului că a deschis focul asupra israelienilor cu o ocazie, familia sa susține că acesta trăgea pentru că era la vânătoare.

Marii și-a petrecut ultimele zile în izolare, conform mărturiei deținutului din celula alăturată. „Cei care au fost acolo și au fost martori ne-au spus că înainte de moartea sa striga: «Frate, frate, vino la mine. Frate, vino, mor, frate»”, a continuat mama sa.

Corpul său prezenta semne că fusese încătușat cu câteva zile înainte de moarte, precum și vânătăi pe partea stângă a pieptului, spate, fese, braț drept, coapsă, cap și gât. De asemenea, avea coaste rupte și stern fracturat, potrivit unui document de examinare medico-legală distribuit familiei.

Cauza exactă a morții sale nu a fost încă stabilită.

Mii de persoane arestate fără acuzații sau proces

Conform datelor furnizate de Serviciul Penitenciar Israelian, începând cu septembrie 2025, închisorile adăposteau cel puțin 10.863 de deținuți palestinieni; dintre aceștia, 3.521 nu au niciun proces sau acuzații programate.

Există, de asemenea, 350 de minori și 48 de femei. Alți 1.492 sunt „condamnați din motive de securitate” condamnați de o instanță; 2.623 sunt considerați „combatanți ilegali” (gazați deținuți fără proces); și 3.227 sunt „deținuți din motive de securitate” ale căror proceduri judiciare sunt în curs de desfășurare fără condamnare.

„74% dintre minorii încarcerați au suferit acte de violență”, subliniază B’Tselem.

Cei eliberați din ultimul armistițiu denunță abuzurile

„Timp de șase zile, mi-au dat doar o sticlă de apă de la robinet pe zi și, de mâncat, doar un castravete și o bucată de pâine stricată pe care soldatul a călcat înainte să mi-o dea”, spune SS, eliberat pe 13 octombrie 2025, în cadrul celui mai recent armistițiu din Gaza și al schimbului de ostatici israelieni.

B’Tselem a reușit să adune mărturii de la unii dintre prizonierii și deținuții palestinieni eliberați în ultimul armistițiu, în ciuda tăcerii represive impuse de autoritățile israeliene cu privire la perioada petrecută de aceștia în închisoare.

În timpul conversației de la domiciliul familiei Marii, unul dintre anchetatorii de la B’Tselem își amintește avertismentul pe care serviciile de informații israeliene l-au dat unuia dintre bărbații eliberați: „Distanța pe care o veți păstra față de presă va fi distanța pe care o vom păstra și noi față de dumneavoastră”.