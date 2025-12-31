Israelul retrage autorizațiile a 37 de ONG-uri internaționale și riscă blocarea ajutorului umanitar

Autoritățile israeliene au anunțat că, începând cu 1 ianuarie, vor revoca licențele a 37 de ONG-uri internaționale active în Gaza și Cisiordania, urmând ca operațiunile acestora să se încheie în termen de 60 de zile.

Printre organizațiile vizate se află ActionAid, Medecins Sans Frontieeres (MSF), Norwegian Refugee Council și International Rescue Committee, scrie BBC.

Ministerul israelian al Afacerilor Externe susține că ONG-urile nu au furnizat informații „complete și verificabile” despre personalul lor, cerință introdusă printr-un nou cadru de reglementare menit, potrivit Israelului, să prevină infiltrarea unor membri ai grupărilor teroriste în structurile umanitare.

ONG-urile spun însă că furnizarea unor astfel de date ar pune în pericol viața angajaților lor, în special a celor locali.

Măsura a fost condamnată de miniștrii de externe din Marea Britanie, Franța, Canada, Japonia și alte șapte state, care au avertizat că restricționarea activității ONG-urilor va afecta grav accesul la servicii esențiale în Gaza.

Șefa ajutorului umanitar al UE, Hadja Lahbib, a declarat că blocarea ONG-urilor înseamnă, de fapt, blocarea ajutorului salvator de vieți.

Organizațiile umanitare subliniază că ele asigură cea mai mare parte a spitalelor de campanie, centrelor medicale, serviciilor de apă și adăposturilor de urgență din Gaza.

MSF a avertizat că deregistrarea ar duce la oprirea sprijinului pentru unul din cinci paturi de spital și pentru o treime dintre nașteri din teritoriu.