Șeful ONU cere Israelului să anuleze interdicția ONG-urilor din Gaza

Guterres „cere anularea acestei măsuri, subliniind că organizațiile non-guvernamentale internaționale sunt indispensabile pentru munca umanitară de salvare a vieților omenești și că suspendarea riscă să submineze progresele fragile realizate în timpul armistițiului”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, într-un comunicat, potrivit AFP.

„Această acțiune recentă va exacerba și mai mult criza umanitară cu care se confruntă palestinienii”, a adăugat el.

Israelul a suspendat joi accesul a 37 de organizații umanitare străine în Fâșia Gaza, după ce acestea au refuzat să împărtășească listele angajaților lor palestinieni cu oficialii guvernamentali.

Interdicția include și Medici Fără Frontiere (MSF), care are 1.200 de angajați în teritoriile palestiniene – majoritatea fiind în Gaza.

ONG-urile incluse în interdicție au primit ordin să își înceteze activitățile până la 1 martie. Mai multe ONG-uri au declarat că cerințele contravin dreptului internațional umanitar sau le pun în pericol independența.

Israelul susține că noua reglementare își propune să împiedice organismele pe care le acuză de sprijinirea terorismului, să opereze în teritoriile palestiniene.

Decizia încalcă principiile umanitare

Joi, 18 ONG-uri de stânga cu sediul în Israel au denunțat decizia de a interzice organizațiile similare internaționale, afirmând că „noul cadru de înregistrare încalcă principiile umanitare fundamentale de independență și neutralitate”.

Un armistițiu fragil este în vigoare din octombrie, în urma unui război mortal purtat de Israel ca răspuns la atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

În noiembrie, autoritățile din Gaza au declarat că peste 70.000 de oameni au fost uciși acolo de la izbucnirea războiului.

Aproape 80% dintre clădirile din Gaza au fost distruse sau avariate de război, potrivit datelor ONU, infrastructura fiind decimată.

Aproximativ 1,5 milioane dintre cei peste două milioane de locuitori ai Gazei și-au pierdut locuințele, a declarat Amjad Al-Shawa, directorul Rețelei ONG-urilor palestiniene din Gaza.