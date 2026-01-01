Decizia Israelului privind ONG-urile umanitare riscă să blocheze servicii vitale în Gaza

Conform Al Jazeera, Euro-Med Human Rights Monitor, organizație cu sediul la Geneva, susține că decizia Israelului de a nu reînnoi licențele pentru 37 de organizații umanitare internaționale care activează în teritoriile palestiniene ocupate reprezintă o „escaladare periculoasă” și va afecta grav livrarea ajutorului umanitar.

Potrivit organizației, măsura riscă să ducă la colapsul unor servicii critice, precum îngrijirea medicală de urgență, accesul la apă și sisteme de salubritate, tratamentul malnutriției în rândul copiilor și asigurarea adăpostului pentru familiile strămutate.

Euro-Med avertizează că una din trei unități medicale din Fâșia Gaza ar putea fi nevoită să își suspende activitatea din lipsă de sprijin.

Reprezentanții monitorului afirmă că restricțiile fac parte dintr-o strategie de limitare a accesului umanitar, care încalcă dreptul internațional și măsurile provizorii stabilite de Curtea Internațională de Justiție.

În acest context, reducerea ajutorului este descrisă drept un instrument de pedeapsă colectivă aplicată populației civile.

Euro-Med face apel la comunitatea internațională să intervină pentru a preveni agravarea crizei umanitare și pentru a asigura continuitatea serviciilor de bază pentru civilii afectați de conflict.