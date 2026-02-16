O mare putere mondială a evitat la limită recesiunea tehnică. Populația a avut o contribuție decisivă

Economia Japoniei a evitat la limită recesiunea tehnică, dar revenirea din trimestrul al patrulea nu a atins așteptările unor experți, potrivit CNBC. Statistica arată că economia Japoniei a crescut cu 0,1%, atât față de trimestrul precedent, cât și față de anul precedent.

Acest lucru a readus economia pe creștere, dar nu a atins așteptările specialiștilor. Deși a fost o inversare a contracției de 0,7% din trimestrul al treilea, produsul intern brut nu a atins așteptările economiștilor privind o creștere de 0,4%.

Creșterea a ajutat Japonia să evite o recesiune tehnică. Economia Japoniei a crescut cu 0,1% în trimestrul al patrulea al anului 2025, comparativ cu cele trei raportări anterioare.

Recesiunea tehnică învinsă de consum

O recesiune tehnică este definită ca două trimestre consecutive de contracție.

Luând în calcul tot anul, producția a crescut cu 0,2%, comparativ cu previziunile de 1,6%, după o scădere de 2,3% în trimestrul precedent.

Comparativ cu anul precedent, PIB-ul din trimestrul al patrulea a crescut cu 0,1%, încetinind de la 0,6% în trimestrul al treilea. Consumul privat a determinat creșterea modestă, compensând slăbiciunea exporturilor și a cheltuielilor publice, conform datelor furnizate de Guvernul japonez.

După publicarea datelor, indicele Nikkei 225 a deschis în creștere cu 0,12%, dar yenul s-a slăbit cu 0,25%, ajungând la 153,06 față de dolarul american.