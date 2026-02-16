Știai că ai o parte din pensie în salam? Cât din pilonul 2 s-a investit în Cris-Tim

Cât s-a investit, concret: 223 mil. lei și 17,1% din companie

Primele date publice de după listare arată că fondurile de pensii private Pilon II au fost principalii cumpărători în IPO: au subscris 49% din numărul de acțiuni oferite și au ajuns să dețină 17,1% din companie, echivalentul a aproximativ 223 milioane lei (calcul Ziarul Financiar). Tot acolo apare și „surpriza” că două fonduri, Aripi și Vital, au decis să nu participe la IPO.

Raportat la activele nete ale Pilonului II (201,6 mld. lei la final de 2025), investiția de 223 mil. lei înseamnă cam 0,11% din „tot Pilonul II”.

Cine a cumpărat cel mai mult: top dețineri Pilon II în Cris-Tim

Conform acelorași date, cele mai mari dețineri individuale dintre fondurile Pilon II sunt:

NN Pensii: 6,13 mil. acțiuni (101 mil. lei)

Metropolitan Life: 3,27 mil. acțiuni (54 mil. lei)

AZT Viitorul Tău: 3,0 mil. acțiuni (49,5 mil. lei)

BCR Pensii: 0,94 mil. acțiuni (15,5 mil. lei)

BRD Pensii: 0,47 mil. acțiuni (7,7 mil. lei)

În paralel, fondatorii Radu Timiș și Cristina Timiș au rămas acționari majoritari prin Rangeglow Limited (aprox. 65,5%), iar free-float-ul rezultat în urma IPO este de 34,48%.

Ce a fost IPO-ul, pe scurt: mărime, preț, structură, cine a intermediat

Oferta publică inițială s-a derulat între 17 și 29 octombrie 2025, a avut o valoare de 454 mil. lei și s-a închis la 16,5 lei/acțiune, la capătul inferior al intervalului (16,5–17,5). În total, au fost oferite 27,79 milioane acțiuni, adică 34,48% din companie (inclusiv pachet supra-alocat).

Structura a combinat acțiuni existente (vândute de acționarul majoritar) cu acțiuni noi (majorare de capital). Intermedierea a fost făcută cu Banca Comercială Română și BRD – Groupe Société Générale, iar tranșa de retail a fost suprasubscrisă masiv.

De ce au intrat fondurile de pensii atât de tare

Pe logica Pilon II, răspunsul e mai puțin „poftă” și mai mult „profil”:

investiții pe termen lung (anii până la pensie sunt un avantaj, nu o problemă);

diversificare într-un emitent mare dintr-un sector defensiv (alimente);

piața locală: Pilon II investește preponderent în România, iar acțiunile listate la BVB au în mod tradițional un loc important în portofolii (alături de titluri de stat).

Cu alte cuvinte, pentru un fond de pensii, „mezelurile” sunt doar ambalajul mental al publicului; în realitate, e un pariu pe cashflow, poziție de piață, guvernanță și capacitatea companiei de a livra rezultate și investiții.

Cum a mers pe bursă după listare: +30% în primele luni

După listare, acțiunile au urcat cu 30% în primele luni Ca fotografie „la zi”, pe 16 februarie 2026 (în ședință), cotațiile afișate de BVB erau în zona 21,1–21,3 lei.

Iar capitalizarea la circa 1,7 mld. lei la început de februarie 2026.

Cine e Cris-Tim, dincolo de raft: mărime, segmente, export

Cris-Tim a raportat venituri de 1,12 mld. lei și profit net 88 mil. lei. Ca structură, „mezelurile” au generat 86% din venituri, iar zona de ready-meals 9,4% (cu ritm de creștere mai rapid).

Pe extern, datele publicate indică export în 17 state, cu Marea Britanie ca destinație principală; compania a menționat și episoade legate de autorizare/export în Statele Unite ale Americii (cu întreruperi).

În comunicarea de după debutul la bursă, compania a spus că a beneficiat de o infuzie efectivă de capital de 397,5 mil. lei pentru finanțarea planului de investiții 2025–2030. Această infuzie a fost explicată ca mix între majorarea de capital și rambursarea către companie a unor împrumuturi intra-grup (306 mil. lei), detaliu prezentat și în prospect.

În piață s-a vorbit despre un plan de investiții de ordinul sutelor de milioane (în jurul a 890 mil. lei), asociat modernizării și dezvoltării capacităților.