Ministrul Culturii din Israel: A numi atacul din 7 octombrie masacru ține de o mentalitate de victimă

Declarația a fost făcută joi, într-un interviu acordat postului public de televiziune, pe fondul dezbaterilor privind un proiect de lege care stabilește cadrul oficial de comemorare a victimelor atacului Hamas din 7 octombrie 2023, considerat cel mai grav din istoria Israelului.

Întrebat dacă nu ar fi mai potrivit „să vedem lucrurile așa cum sunt”, Miki Zohar, ministrul Culturii și Sportului din Israel, citat de Times of Israel, a răspuns: „Nu sunt atât de adeptul mentalității de victimă”.

Critici din partea familiilor victimelor

Proiectul urmărește instituirea unui sistem oficial de marcarea a tragediei și de omagiere a celor uciși, iar inițial titlul făcea referire explicită la „masacrul din 7 octombrie”. Însă o comisie a Knessetului, parlamentul Israelului, a aprobat miercuri modificarea formulării, astfel încât documentul să se refere doar la „evenimentele din acea zi”.

Decizia a provocat reacții puternice din partea familiilor celor uciși, care au acuzat autoritățile că încearcă să diminueze gravitatea tragediei și să rescrie modul în care aceasta este prezentată oficial.

Zohar: Israelul nu mai poate fi masacrat

Zohar, membru al partidului premierului Benjamin Netanyahu, a apărat schimbarea, spunând că statul Israel trebuie să transmită un mesaj de forță, nu de vulnerabilitate.

„Statul Israel este un stat puternic. Zilele în care era posibil să fie masacrat Israelul nu mai există”, a declarat ministrul. „Se pot ucide cetățeni israelieni, din păcate, se pot răni cetățeni israelieni, și vom face tot ce putem pentru a preveni astfel de lucruri. Dar nu mai este posibil să fie masacrată națiunea Israel”, a transmis oficialul, citat de Times of Israel.

„A fost masacru. Nu putem evita cuvântul”

Afirmațiile sale au stârnit critici imediate din partea familiilor victimelor atacului, care spun că astfel de declarații sunt greu de acceptat și că eliminarea termenului „masacru” diminuează gravitatea tragediei.

„Nimic nu mă mai surprinde, nici măcar cuvintele ministrului Zohar. Care este diferența dintre el și cei care neagă Holocaustul? A fost un masacru. Nu putem evita acest cuvânt”, a reacționat o rudă a uneia dintre persoanele ucise.