Hamas declară că este pregătită pentru un „transfer complet al guvernării” către Comitetul Național în Gaza

Organizația Hamas este pregătită pentru un „transfer complet al guvernării” Fâșiei Gaza cât mai curând posibil, a declarat miercuri pentru AFP un purtător de cuvânt al mișcării islamiste palestiniene, insistând asupra unei redeschideri complete a punctului de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul, „fără interferențe israeliene”.