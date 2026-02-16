Ministrul de Externe va informa marți Parlamentul despre participarea Italiei la Consiliul pentru Pace

Vicepremierul și ministru de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marți o informare în Parlament, după ce Giorgia Meloni a anunțat sâmbătă că Italia va participa ca observator la Consiliul de Pace al președintelui american Donald Trump.

Prima reuniune oficială a statelor care participă la Consiliul de Pace este programată joi la Washington, transmite ANSA. România face și ea parte din Consiliu, având rol de „observator”.

Luna trecută, Giorgia Meloni a declarat că Italia vrea să facă parte din Consiliu, însă nu poate deveni membru în acest moment, deoarece anumite prevederi intră în conflict cu Constituția țării.

Cu toate acestea, Meloni a mai spus că a cerut președintelui american modificarea structurii consiliului pentru a permite Italiei și altor state să participe.

„În opinia noastră, este o soluție bună la problema evidentă pe care o avem în ce privește compatibilitatea constituțională a participării la Consiliul pentru Pace”, a spus Giorgia Meloni.

„Întotdeauna am spus că, având în vedere toată munca pe care Italia a depus-o, o depune și trebuie să o depună în Orientul Mijlociu pentru a stabiliza o situație foarte complexă, fragilă, o prezență italiană, care este totodată și o prezență europeană, este necesară”, a adăugat ea.

„Așadar, cred că vom răspunde pozitiv la această invitație de a participa ca stat observator. Urmează să vedem în ce măsură, pentru că invitația a sosit ieri”, a mai spus Meloni.