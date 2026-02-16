Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe va informa marți Parlamentul despre participarea Italiei la Consiliul pentru Pace

Ministrul de Externe va informa marți Parlamentul despre participarea Italiei la Consiliul pentru Pace

Italia va participa ca observator la Consiliul de Pace al președintelui Donald Trump. Ministrul de externe Antonio Tajani va prezenta marți Parlamentului detalii despre implicarea țării.
Nițu Maria
16 feb. 2026, 14:25, Știri externe

Vicepremierul și ministru de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marți o informare în Parlament, după ce Giorgia Meloni a anunțat sâmbătă că Italia va participa ca observator la Consiliul de Pace al președintelui american Donald Trump.

Prima reuniune oficială a statelor care participă la Consiliul de Pace este programată joi la Washington, transmite ANSA. România face și ea parte din Consiliu, având rol de „observator”.

Luna trecută, Giorgia Meloni a declarat că Italia vrea să facă parte din Consiliu, însă nu poate deveni membru în acest moment, deoarece anumite prevederi intră în conflict cu Constituția țării.

Cu toate acestea, Meloni a mai spus că a cerut președintelui american modificarea structurii consiliului pentru a permite Italiei și altor state să participe.

„În opinia noastră, este o soluție bună la problema evidentă pe care o avem în ce privește compatibilitatea constituțională a participării la Consiliul pentru Pace”, a spus Giorgia Meloni.

„Întotdeauna am spus că, având în vedere toată munca pe care Italia a depus-o, o depune și trebuie să o depună în Orientul Mijlociu pentru a stabiliza o situație foarte complexă, fragilă, o prezență italiană, care este totodată și o prezență europeană, este necesară”, a adăugat ea.

„Așadar, cred că vom răspunde pozitiv la această invitație de a participa ca stat observator. Urmează să vedem în ce măsură, pentru că invitația a sosit ieri”, a mai spus Meloni.

