Friedrich Merz: Germania nu poate accepta planul Consiliului pentru Pace al lui Trump în forma actuală

Prim-ministrul german Friedrich Merz participă la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a spus vineri că ar fi dispus să participe la inițiativa Consiliului de Pace a președintelui Donald Trump în favoarea Fâșiei Gaza, dar nu poate aproba planul în forma sa actuală, scrie Reuters.

„În forma în care este înființat în prezent Consiliul pentru Pace, nu putem accepta structurile sale de guvernare în Germania din motive constituționale”, a declarat Friedrich Merz într-o conferință de presă comună cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni la Roma.

„Cu toate acestea, suntem, desigur, pregătiți să explorăm alte forme – forme noi – de cooperare cu Statele Unite ale Americii, dacă scopul este de a găsi noi formate care să ne apropie de pace în diferite regiuni ale lumii.”, a mai zis el.

Friedrich Merz a adăugat că aceste noi formate nu trebuie să se limiteze doar la Fâșia Gaza și Orientul Mijlociu, ci ar putea fi aplicate și, de exemplu, în Ucraina.