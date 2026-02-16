Majoritatea polonezilor sunt mulțumiți de noul lor președinte. Dispute în Varșovia, între Karol Nawrocki și Donald Tusk, pe participarea la Consiliul pentru Pace

44,4% din polonezi sunt mulțumiți de Karol Nawrocki

Un nou sondaj prezentat de astăzi presa poloneză arată că 44,4% dintre polonezi sunt mulțumiți de rezultatele președinției lui Karol Nawrocki de până acum. Un procent puțin mai mic, de 41,6%, nu este de aceeași părere. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați au indicat că șeful statului polonez a reușit să își respecte unele dintre promisiunile făcute în timpul campaniei electorale.

În sondajul realizat de SW Research pentru portalul Zero, rezultatele au fost următoarele:

44,4% dintre polonezi declară mulțumiți de președinția lui Karol Nawrocki, în timp ce 41,6% își exprimă nemulțumirea.

53% dintre respondenți consideră că Karol Nawrocki și-a îndeplinit unele dintre promisiunile electorale din 2025, în timp ce 31% spun că nu le-a îndeplinit pe toate.

Într-un sondaj realizat în rândul celor mai buni președinți polonezi de după 1989, Karol Nawrocki a ocupat locul al doilea, pierzând în fața lui Aleksander Kwaśniewski.

Al doilea cel mai bun președinte al Poloniei, după 1989

Un alt sondaj, al UCE Research realizat pentru Onet în prima jumătate a lunii februarie, arată că peste 25% dintre respondenți au indicat că Karol Nawrocki este cel mai bun președinte polonez care a deținut această funcție din 1989 încoace.

Actualul șef al statului a fost depășit doar de Aleksander Kwaśniewski , care a primit premiul cel mare de la 29,6% dintre respondenți. Andrzej Duda s-a clasat pe locul trei, cu 12,4%.

Următorii pe listă au fost Lech Kaczyński ( 8,9% ) și Lech Wałęsa ( 5,4% ).

Cel mai slab cotat președinte al celei de-a Treia Republici Polone în sondaj a fost Bronisław Komorowski , care a primit o apreciere de doar 4%.

Nawrocki, dispute cu Tusk pe participarea în Consiliul pentru Pace: „Prim-ministrul nu-mi spune unde pot zbura”

Într-un interviu acordat ieri, președintele Karol Nawrocki a lăsat de înțeles că nu a decis încă dacă va călători la prima reuniune a Consiliului pentru Pace găzduit de Donald Trump. Șeful statului polonez a spus că așteaptă o decizie din partea guvernului Tusk, care, deși sceptic față de noul format, nu vrea să respingă oficial participarea printr-o rezoluție adoptată.

Presa poloneză amintește că „președintele României călătorește la Washington în calitate de observator. Liderul polonez ar putea zbura în străinătate într-o calitate similară”.

Potrivit președintelui Karol Nawrocki, Polonia, în calitate de lider al Europei Centrale și de Est, ar trebui să facă parte din noul format. Cu toate acestea, adaugă el, mingea este în terenul guvernului în această chestiune.

„Prim-ministrul și guvernul se comportă precum Pilat în ceea ce privește Consiliul pentru Pace. „Spunem că nu vom participa, dar nu vrem să adoptăm o rezoluție”, a declarat președintele Karol Nawrocki.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat doar verbal că Polonia nu va adera la noul format. Cu toate acestea, el a decis să-i dea mână liberă șefului statului în ceea ce privește participarea la Consiliul pentru Pace:

„Dacă președintele decide să participe la întâlnirea din Statele Unite din 19 februarie în calitate de martor, va primi, bineînțeles, un dosar complet din partea guvernului cu privire la modul de procedare”, a spus Donald Tusk.

„În ceea ce privește sistemul politic și constituția, prim-ministrul este responsabil pentru luarea unei decizii. Prim-ministrul nu-mi spune unde pot zbura. Domnule redactor, ce fel de cuvinte sunt acestea? Prim-ministrul îi poate spune fiului său unde poate zbura sau nepoatelor sale. Prim-ministrul nu-i va spune președintelui Poloniei unde poate zbura. Pot zbura oriunde vreau. Totuși, în ceea ce privește sistemul politic și constituția, prim-ministrul are sarcina de a decide dacă Polonia dorește sau nu să se alăture Consiliului pentru Pace. Eu iau decizia finală.”, a spus Nawrocki.

În urma declarațiilor lui Nawrocki, premierul Donald Tusk a reacționat: „Domnule președinte, înțeleg frica, înțeleg nervozitatea, dar stați departe de nepoatele mele”