Strategia de securitate a Poloniei și America First. Nawrocki cere alinierea Varșoviei la noua politică a SUA

Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs.

Noua Strategie Națională de Securitate a SUA semnalează o retragere treptată a implicării americane în Europa, cu accent pe preocupările interne ale Washingtonului. Documentul include critici dure la adresa Uniunii Europene, susținând că aceasta limitează libertatea de exprimare, afectează suveranitatea statelor membre și alimentează tensiuni prin politicile sale migratorii.

Nawrocki refuză aprobarea documentului propus de guvern

Nawrocki a subliniat că a refuzat aprobarea versiunii prezentate anterior de guvern, considerând că Polonia trebuie să își reconfigureze strategia în acord cu direcția strategică a celui mai important aliat de securitate, Statele Unite, scrie TVP World.

Potrivit președintelui, menținerea unei cooperări puternice cu Washingtonul depinde și de investițiile consistente în apărare realizate de Polonia în ultimii ani.

Acesta a insistat că orientarea America First nu ar trebui percepută ca o amenințare la adresa securității Europei Centrale și de Est, regiune care contribuie tot mai mult la propria apărare.

Reacții puternice în UE și o Europă tot mai divizată

La nivel european, noua strategie americană a generat reacții mixte. Unele instituții au recunoscut necesitatea consolidării capabilităților europene de apărare, însă alți oficiali au criticat dur retorica anti-UE prezentă în document.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a afirmat că Washingtonul pare să încurajeze o Europă slăbită și fragmentată, chiar dacă îi cere, în același timp, să își asume un rol mai mare în domeniul securității.

Disensiuni politice la Varșovia

Declarațiile lui Nawrocki au accentuat tensiunile dintre președinte și guvernul centrist condus de Donald Tusk. Premierul a reacționat ferm, transmițând mesajul că Europa rămâne cel mai apropiat aliat al Statelor Unite și că securitatea comună depinde de coeziunea transatlantică.

Ministrul polonez al Justiției, Waldermar Żurek, a subliniat că, deși anumite poziții ale administrației americane sunt contestabile, actualul context ar trebui să determine Europa să își întărească unitatea și capacitățile de apărare.