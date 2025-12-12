Robert Fico: Slovacia va bloca orice plan al UE de finanțare a armatei Ucrainei

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că va respinge orice propunere a Uniunii Europene prin care Slovacia ar fi obligată să contribuie financiar la armata Ucrainei.

Robert Fico, președinte al partidului populist Smer, aflat la guvernare, a declarat joi în parlament că a trimis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, António Costa, înaintea viitorului summit al Uniunii.

Ulterior, el a publicat o înregistrare video în care citea scrisoarea adresată parlamentului, transmisă și lui Costa.

„Slovacia nu va face parte din planuri care nu fac decât să prelungească suferința și uciderea. La viitorul Consiliu European, nu voi susține nicio soluție care ar finanța cheltuielile militare ale Ucrainei.”, era menționat în scrisoare.

Poziția clară a Slovaciei privind Ucraina

În înregistrare, Robert Fico a declarat următoarele: „Stimate domnule președinte al Consiliului European, permiteți-mi să mă exprim cu privire la propunerile recente ale Comisiei Europene de a asigura nevoile financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027, inclusiv utilizarea activelor rusești înghețate.”

„Mi-am exprimat de mult timp și clar pozițiile cu privire la conflictul militar din Ucraina. Acest conflict nu are o soluție militară. Strategia Uniunii Europene față de conflict este greșită și ineficientă, iar continuarea războiului este doar o crimă fără sens fără a consolida poziția Ucrainei pentru negocierile de pace.”

„Anunț foarte clar că nu sunt în măsură să susțin la viitorul Consiliu European nicio soluție la nevoile financiare ale Ucrainei care ar include acoperirea cheltuielilor militare ale Ucrainei în următorii ani”, a mai scris prim-ministrul.

Poziția premierului Robert Fico contrazice majoritatea liderilor Uniunii Europene, care susțin ajutorul oferit Ucrainei, dar se aliniază cu poziția președintelui Ungariei, Viktor Orbán.

El a mai declarat că activele rusești înghețate nu trebuie să fie folosit pentru sprijin militar.

„Utilizarea activelor rusești înghețate poate amenința direct eforturile de pace americane, care se bazează pe utilizarea acestor resurse pentru reconstrucția Ucrainei.”

Mai mult, Fico a precizat că Slovacia oferă ajutor în domeniile non-militare.

„În domeniul umanitar, ajutăm Ucraina în multe domenii. Furnizăm electricitate și, cu flux invers, chiar și gaz.”, a notat premierul.

O altă mențiune importantă pe care a făcut-o se referă la faptul că respectă dreptul celorlalte state ale Uniunii Europene de a lua decizii voluntare privind Ucraina.